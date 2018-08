Sociedad

En Trípoli

El fotógrafo Manu Brabo confirma que está en prisión, pero 'bien'

Redacción

24/04/2011

Tras tres semanas sin que su familia supiera nada de él, su padre ha contactado por teléfono y Brabo ha confirmado que se encuentra "bien" y que no ha sufrido "malos tratos o cualquier otro problema".

El fotógrafo Manu Brabo ha contactado por primera vez con su familia desde su desaparición en Libia y ha confirmado que se encuentra "bien" y está retenido en una prisión militar junto a periodistas de diversos medios.

La familia de Brabo llevaba tres semanas sin tener noticias de su hijo, en concreto, desde el pasado martes 5 de abril. Según el padre del fotógrafo, Manuel Varela, Brabo ha mantenido una conversación telefónica en la que ha negado haber sufrido "malos tratos o cualquier otro problema".

"Le he preguntado si había tenido malos tratos o algún problema y me ha dicho que no, que estaba en una prisión militar donde había más periodistas y estaban estableciendo entre ellos conversaciones, dándose ánimos los unos a los otros. Además, estaba bien alimentado. Poco más", ha señalado el padre.

Hace tres días, Varela ya había mostrado "cierta esperanza y un optimismo relativo" de una posible liberación de su hijo tras la pronunciación oficial del Gobierno libio, que había negado que el fotógrafo estuviera en su poder, pero en caso de que así fuera "lo tratarían bien".