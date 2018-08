Sociedad

Seguridad en el trabajo

Los sindicatos denuncian 'dejadez' ante la siniestralidad laboral

Redacción

28/04/2011

Han acusado a las instituciones públicas de ''complicidad'', y denuncian que cada año se repiten los mismo accidentes. Han pedido que los empresarios que incumplan la ley ''terminen en la cárcel''.

Los sindicatos vascos han celebrado este jueves en Bilbao, por separado, el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que ha servido a las centrales nacionalistas para criticar la ''''dejadez'''' de las instituciones en esta materia y a UGT para pedir que los empresarios que incumplan la ley ''''terminen en la cárcel''''.



Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, ENE e HIRU han denunciado, en un acto conjunto en Bilbao, la ''''dejadez'''', la ''''inhibición'''' y la ''''complicidad'''' de las instituciones públicas en la siniestralidad laboral.&' || 'nbsp;En el acto, celebrado en el frontón de la Esperanza, han intervenido los secretarios generales de ELA, Adolfo Muñoz, y de LAB, Ainhoa Etxaide, quienes han denunciado la ''''ley de la selva'''' en la que, a su juicio, ''''patronal y administración'''' están convirtiendo el mercado de trabajo.

El secretario general de ELA ha recordado que la precariedad laboral, ''''que es muy rentable para la patronal, mata'''', y ha anunciado que la reforma laboral ''''va a traer más precariedad en el futuro''''. Ha denunciado la actuación de la autoridad laboral, que ''''ni inspecciona ni sanciona'''', sino que actúa como ''''cómplice de la patronal''''.

Etxaide ha recordado que cada año se repitan los mismos accidentes y con las mismas causas, ''''sin que se tomen medidas para evitarlo''''. La secretaria general de LAB ha recalcado que las instituciones han descargado a los empresarios ''''de la responsabilidad'''' en la seguridad laboral y, por lo tanto, éstos ''''no toman'''' las medidas adecuadas.

El acto ha dado comienzo con un minuto de silencio en memoria de todos los trabajadores vascos víctimas de accidentes laborales y se ha cerrado con una manifestación por las calles del centro de Bilbao.



UGT-Euskadi, por su parte, ha celebrado una concentración en la que su secretario general, Dámaso Casado, ha denunciado que cada mes mueren cinco trabajadores en accidente laboral en el País Vasco, en su mayoría en empresas subcontratadas en la construcción y servicios y que carecen de secciones sindicales y delegado de prevención. Ha explicado que España tiene la mejor ley de prevención de riesgos laborales de Europa, pero que es el país donde menos se cumple y ha reclamado que los empresarios que contravengan esta norma ''''terminen en la cárcel'''' si sus empleados mueren en el desempeño de su trabajo.



CCOO-Euskadi ha celebrado una manifestación con el lema ''''La enfermedad profesional existe. No al negocio de su ocultación'''', en la que ha tomado parte su secretario general, Unai Sordo.&' || 'nbsp; Esta central ha reclamado a Osakidetza que informe de los casos en los que sospeche de la existencia de una enfermedad profesional y le ha pedido que no asuma gastos ''''que no le corresponden'''' por este motivo.