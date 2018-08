Sociedad

Protestas

Miles de 'indignados' se vuelven a concentrar en la Puerta del Sol

Redacción

18/05/2011

Uno de los portavoces de la plataforma 'Democracia Real Ya' ha reclamado que las protestas se mantengan pacíficas. Las protestas se han extendido a otras ciudades, como Barcelona.

Miles de ciudadanos movidos por su indignación ante la clase política y empresarial se han vuelto a concentrar este martes en la madrileña Puerta del Sol para reclamar un cambio político y social. La histórica plaza madrileña esta custodiada por, al menos, una docena de policías antidisturbios.

A partir de las 20:00 horas esta nueva protesta, convocada a través de las redes sociales y páginas web de Internet, ha reiniciado sus reivindicaciones al grito de "Que no, que no, nos representan". Entre los manifestantes se ha podido ver cacerolas y numerosas pancartas con lemas como ''ZP nos falló y nos reprime'' o ''No hay tanto pan para tanto chorizo''.

También se han escuchado consignas contra los medios de comunicación e insultos esporádicos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el líder del PSM, Tomás Gómez, principalmente.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Paredes, uno de los portavoces de la plataforma ''Democracia Real Ya'', ''organización desde la que partió la manifestación del pasado domingo'', ha reclamado reiteradamente que las protestas se mantengan pacíficas y que aquellos ciudadanos que quieran hacer uso de la violencia "se queden en casa".



No tiene duración estimada



Convocantes de la concentración han distribuido a través de la red social Twitter un documento en el que advierten a la Delegación del Gobierno que la duración de la protesta "no puede ser inicialmente estimada dados los temas a tratar y la imposibilidad de conocer cuántos ciudadanos asistirán".

En ese documento explican que "el objeto de la reunión es tratar por parte de los ciudadanos los problemas de corrupción de la clase política, la reivindicación de una democracia real y la denuncia del bipartidismo imperante con su consecuente desafección de la ciudadanía por la clase política".

Además, añaden que "no se prevé la circulación por la vía pública sino una reunión estática" en Sol y también avisan que "un grupo de asistentes se encargará de que no se produzcan altercados y para identificarse utilizarán un chaleco reflectante con una insignia". "La naturaleza pacifista de los asistentes es una característica de la reunión", han aseverado.





Además, decenas de seguidores del movimiento ''Democracia real ya'' permanecen concentrados en Bilbao, en la céntrica plaza del Arriaga, donde debaten nuevos actos de protesta tras la manifestación celebrada el pasado domingo en la capital vizcaína para pedir un cambio político y social.

Según han explicado portavoces de dicho movimiento en Bilbao, los concentrados continuarán este miercoles con las movilizaciones en señal de protesta por la crisis económica y la forma en la que los políticos y la banca la están haciendo frente.

Algunos seguidores de ''Democracia real ya'' no descartan pasar la noche en la plaza del Arriaga, según han indicado los mismos portavoces.





En el resto del Estado

Más de 100 personas, la mayoría jóvenes, se han sumado esta noche en Santander al movimiento ''Democracia real ya''. Además, unas 250 personas se han concentrado hoy en una céntrica plaza de Valladolid. Varios centenares de personas se han concentrado en Granada, Málaga y Sevilla para reclamar un cambio en la política y en la sociedad.



Unas 200 personas se han reunido hoy en la Plaza de Cataluña de Barcelona para pasar la segunda noche acampados en señal de protesta por la crisis económica.