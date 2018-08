Sociedad

Patxi López: 'Quiero hablar con los indignados'

18/05/2011

En un artículo en su blog, el lehendakari anuncia que mañana responderá a los mensajes recibidos en Twitter sobre el movimiento 'Democracia Real Ya'.

Con el título ''Quiero hablar con los indignados'', el lehendakari, Patxi López, ha colgado hoy en su blog un artículo en el que emplaza a los simpatizantes del movimiento ''Democracia Real Ya'' a "conversar" con él a través de la red social para buscar los "puntos de encuentro y de desencuentro".



López ya se pronunció ayer sobre las protestas convocadas en varias ciudades españolas por "Democracia Real Ya" y mantuvo que no se trata de colectivos antisistema sino de "personas que no se resignan y quieren transformar situaciones injustas".



No obstante, el lehendakari expresó su "preocupación" por si "aparecen manos invisibles por detrás de personas sinceramente indignadas".



También dijo López que le gustaría charlar con quienes "gritan sinceramente" y escuchar "su malestar" para intentar convencerles de que ocuparse por el interés general es una tarea "honorable" y que "no es justo medir a todos los políticos por el rasero del más corrupto".



Hoy, el lehendakari dice que ha recibido muchos comentarios a través de las redes sociales sobre sus declaraciones y por este motivo ha decidido responder a los mensajes que recibe sobre este asunto a través de Twitter, de su blog o de Facebook, hasta mañana a las 13:00 horas porque "si no va a ser excesivo".



"Creo que va a ser ésta una manera de intentar entablar una conversación con quienes hoy hacen sus reclamaciones a la clase política y tratar de buscar los puntos de encuentro y de desencuentro (que seguro que los habrá también)", concluye López.