Una movilización que no responde a un perfil único

18/05/2011

La mayoría de los concentrados coinciden en señalar que están "hartos" de un sistema en el que no se sienten representados y en el que no se cuenta con su opinión

Apolíticos, de izquierdas o de derechas; ateos, creyentes, practicantes o agnósticos; personas de cualquier edad, nivel formativo o sector profesional se reúnen en la Puerta del Sol de Madrid en un intercambio de opiniones en el que tienen cabida todas las opciones.

Aunque la inmensa mayoría son jóvenes universitarios, a las reuniones asamblearias y concentraciones acuden personas de todas las edades y condición, atraídas por una estructura de debate en la que cualquiera puede participar.

Todo tipo de circunstancias personales, reivindicaciones, propuestas y experiencias tienen cabida en esta concentración.

La mayoría de ellos coinciden en señalar que están "hartos" de un sistema en el que no se sienten representados y en el que no se cuenta con su opinión; reclaman una reforma electoral y un sistema de listas abiertas en el que no tengan cabida candidatos imputados por corrupción u otros delitos.