Lehendakari: 'Existen motivos para que haya indignación social'

Redacción

20/05/2011

Patxi López admite que el sistema de partidos necesita reformar cosas que "chirrían" y dice que el movimiento de los "indignados" es una llamada de atención que hay que atender.

El lehendakari Patxi López ha admitido que el sistema de partidos políticos necesita reformar determinados aspectos que "chirrían", pero ha abogado por introducir cambios mediante propuestas que sean viables y "sin caer en la tentación de dar saltos en el vacío y construir desde cero". López ha sostenido que el movimiento de los "indignados" constituye "una llamada de atención que tenemos que atender".

López ha respondido a las demandas de los "indignados" a través de su blog personal (http://www.patxilopez.com/) y su cuenta de twiter con un breve artículo y un vídeo, y ha contestado además de forma personal las preguntas y planteamientos que los internautas le hicieron llegar a través de estos mismos medios. Y su mensaje es que existen motivos para que haya indignación social.

Para el lehendakari hay que valorar siempre que los ciudadanos expresen su "inconformismo", su negativa a resignarse y su voluntad de "cambiar las cosas que están mal.

Los que nos dedicamos a lo público no podemos ser ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, ya que todo esto puede servir no para ir en contra del sistema sin más sino para intentar cambiar dentro del sistema todo aquello que no funciona".