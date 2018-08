Sociedad

Alimentación

Pepinos andaluces provocan un brote de bacteria intestinal en Alemania

Redacción

26/05/2011

La bacteria intestinal 'escherichia coli' ha afectado a más de 200 personas y ha provocado la muerte de dos personas en Alemania.

El Gobierno alemán ha informado a la Comisión Europea y al resto de Estado miembros de que han identificado que pepinos orgánicos procedentes de las provincias andaluzas de Almería y Málaga constituyen "una de las fuentes" del brote de bacteria intestinal ''escherichia coli'' que ha afectado al norte del país.

"Las autoridades españolas están centrando sus esfuerzos en identificar el lugar exacto de la producción de pepinos orgánica en cuestión", ha confirmado la Comisión Europea en un comunicado tras la notificación recibida de Alemania.

Las autoridades alemanas siguen investigando "otras fuentes potenciales" del brote de bacteria, incluida "una tercera partida de pepinos sospechosos producidos en Países Bajos y comercializados en Alemania" que está siendo analizada.

La bacteria intestinal ''escherichia coli'' ha afectado a más de 200 personas y ha provocado la muerte de dos personas en Alemania, según datos del Ejecutivo comunitario. Cerca de siete de cada diez casos confirmados afecta a mujeres.

Afecta también a otros países europeos

Además de Alemania, Suecia ha notificado diez casos registrados en su país, Dinamarca ha informado de cuatro casos, Reino Unido de tres en su territorio y Países Bajos ha notificado un caso.

Fuentes comunitarias han confirmado que no se han registrado casos de personas afectadas en España porque "las empresas implicadas se dedican exclusivamente a la exportación y no operan en el mercado doméstico", aunque no han querido desvelarlas.