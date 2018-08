Sociedad

El Govern: 'Actuamos sólo cuando se necesitó con contundencia'

27/05/2011

-120 heridos tras cargar los Mossos contra la acampada de Barcelona.



-Tras desmontar el campamento 3.000 'indignados' vuelven a la plaza.



-La Comunidad de Madrid pide a Interior desalojar Sol.





El consejero de Interior de la Generalitat,Felip Puig, ha asegurado que la actuación policial de la mañana en ellugar de acampada de los ''indignados'' en Barcelona no pretendíadesalojarles, sino limpiar la plaza Catalunya y retirar todos losobjetos peligrosos, como bombonas de butanos y de gas y hornilloseléctricos, para reducir el riesgo ante la celebración de una posible victoria del FC Barcelona este sábado en ese lugar.



En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, ha afirmado que ha habido, "sólo cuando ha hecho falta, contundencia" por parte de los mossos d''Esquadra.

Puig ha afirmado que no se arrepiente de haber ordenado la actuación policial, aunque se replantearía la hora de la intervención y el número de efectivos.

Puig ha afirmado que la semana que viene elaborarán un informe interno crítico sobre el dispositivo policial establecido, aunque ha avanzado que su primera opinión que es que la operación se ha desarrollado de forma "razonablemente más que correcta" y que la respuesta de los agentes cuando se han visto "atacados" ha sido la

adecuada, ya que han hecho "en todo momento lo que tenían que hacer".







Más de 120 heridos



Más de 120 personas han resultado heridas leves en los incidentes ocurridos en la Plaza de Cataluña de Barcelona cuando los Mossos d''Esquadra han cargado con porras contra simpatizantes de la acampada de "indignados" que intentaban impedir la salida de camiones de limpieza.



De acuerdo con el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), los equipos sanitarios han atendido a 120 personas, entre ellas 37 guardias urbanos y Mossos d''Esquadra, y varios periodistas, todos ellos heridos leves aunque dos sufren lesiones de mayor consideración.



Los Mossos d''Esquadra han cargado con porras contra un grupo de personas que trataba de impedir la salida de la plaza de unos camiones de limpieza cargados con pertenencias de los acampados.



Pese a la resistencia pacífica durante toda la mañana, los agentes han recibido botellazos y al final también piedras mientras se retiraban de la plaza una vez concluida la limpieza de la zona.



Hacia las 13:00 horas, 3.000 ''indignados'' han regresado al centro de la plaza en la que se habían quedado alrededor de 200 personas. El cordón policial ha sido retirado y tan solo permanecen unos pocos agentes en labores de vigilancia.



Los hechos han ocurrido después de que los policías se desplegaran por la plaza para facilitar que las brigadas municipales limpiaran la zona y retiraran aquellos objetos que pudieran comportar un peligro para la seguridad, según la policía.







Manifestación a las 19:00 horas



Tras lo sucedido, el movimiento del 15-M ha acusado en un comunicado a los Mossos d''Esquadra de "arrasar" el campamento. Además, exigen que se "depuren responsabilidades políticas".



Según argumentan, las fuerzas de seguridad les han avisado con un cuarto de hora de antelación.



Los ''indignados'' han convocado concentraciones pacíficas contra la violencia policial a partir de las 19:00 horas en todas las plazas en las que existen campanentos.





Lleida: 10 heridos y dos detenidos





El desalojo del campamento de ''indignados'' en la plaza Ricard Viñes de Lleida se ha saldado con 10 personas heridas y dos detenidos que han sido puestos en libertad con cargos.

Sus compañeros, que se han concentrado durante toda la mañana de este viernes delante de la comisaría de los Mossos d''Esquadra, han regresado a la plaza donde por la tarde han convocado una asamblea a las 19:00 horas con flores y velas.

Los cargos de los que deberán responder los dos detenidos puestos en libertad son atentado contra un agente y resistencia grave a un agente, han informado los Mossos d''Esquadra.

De los dos, uno ha sido detenido por la policía autonómica por no dejar actuar a los agentes y amenazarles, y el otro ha sido detenido por la Guardia Urbana por tirarse en medio de la calzada durante la operación.

Una vez retirada la Policía, decenas de jóvenes han vuelto a ocupar la plaza.







Madrid: piden desalojar Sol



El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad en funciones y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha pedido este viernes al Ministerio del Interior y a la Delegación de Gobierno que inicien el desalojo de los acampados en la plaza de Sol porque entiende que "se ha quebrado el Estado de Derecho y se ha conculcado la libertad de libre circulación de personas".



Granados ha explicado a Europa Press que la acción del movimiento 15M en la céntrica plaza está "perjudicando gravemente" los intereses de muchos comerciantes de la zona "que han puesto sus ilusiones" en sus empresas, que invierten en Madrid, que crean empleo y que "se ven desamparados por la inacción del Gobierno de España".



"No puede ser que una ciudad se encuentre secuestrada por señores que no saben lo que reivindican y no respetan ni siquiera el Estado de Derecho", ha afirmado.





Los empresarios amenazan con denunciar





Por su parte, el presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha reclamado una "urgente y definitiva" actuación del Ministerio del Interior para resolver la situación creada por la acampada ilegal en la Puerta del Sol de Madrid.



Si las autoridades del Ministerio del Interior no adoptan una solución inmediata, los empresarios de Madrid nos veremos obligados a acudir a los instrumentos que nos da la ley para que el propio Gobierno de la Nación se vea obligado a cumplirla", ha manifestado Fernández.