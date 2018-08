Sociedad

Bacteria infecciosa en pepinos

España considera 'inadecuado' frenar la importación de sus productos

30/05/2011

En palabras del secretario de Estado, "se deben tener pruebas antes de tomar medidas de semejante calado". Austria y República Checa han retirado de la venta pepinos, berenjenas y tomates españoles.

El secretario de Estado para la UE Diego López Garrido ha expresado este lunes que considera inadecuado frenar la importación de productos españoles por el brote de "E. coli Enterohemorrágica" ya que "se deben tener pruebas sobre la

responsabilidad española antes de tomar medidas de semejante calado".



"Se pueden interrumpir las actividades mercantiles cuando existen pruebas al respecto. Nosotros no creemos que se deba reaccionar sin ningún tipo de justificación objetiva impidiendo el funcionamiento normal del mercado", ha asegurado López Garrido en Bruselas. A su juicio, "no se puede atribuir a España el origen de esa enfermedad", pues "no hay ninguna prueba de ello".

Según ha explicado López Garrido, el Gobierno de España va a "pedir responsabilidades para quienes han atribuido el origen de esta enfermedad a productos españoles o a mala práctica en España sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de justificación".



Retirada de productos en Austria y República Checa

Austria inició este fin de semana una operación para retirar de la venta al público pepinos, tomates y berenjenas de 33 tiendas que adquirieron productos a dos mayoristas de verduras alemanes, quienes a su vez habían comprado productos españoles en los que se encontró la bacteria "E. coli Enterohemorrágica".

Así lo anunció la directora general de Salud Pública, Pamela Rendi-Wagner, ante el temor de un contagio de la epidemia desatada en Alemania por el brote de una variante de la citada bacteria, que en ese país ha causado ya 10 muertos y cerca de 1.000 afectados.



Las autoridades sanitarias de la República Checa han ordenado también la retirada de la venta de dos remesas de pepinos españoles importados la semana pasada de Alemania.