Sociedad

Posible caso de 'E. Coli'

El enfermo guipuzcoano está consciente y evoluciona favorablemente

Redacción

02/06/2011

Aunque presenta todos los síntomas de estar enfermo de "E. Coli", los médicos no pueden hacerle nuevas pruebas, ya que la ingesta de antibióticos enmascara los resultados en un 50% de los casos.

El enfermo guipuzcoano ingresado en el Hospital Donostia por probable infección de la bacteria "E. Coli Enterohemorrágica" está consciente, desentubado y evoluciona favorablemente, aunque permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado el Departamento Vasco de Sanidad.

Este hombre, de 43 años, ingresó en Urgencias el pasado 20 de mayo tras un viaje a Alemania, donde probablemente se infectó de la "E. Coli", aunque este extremo no se ha podido confirmar debido a que ingiere antibióticos y estos medicamentos enmascaran dicha infección en un 50% de los casos.

Sanidad ha indicado que no se le practicarán nuevas pruebas para determinar si se trata de la citada bacteria y que los resultados negativos registrados hasta ahora no significan que no esté infectado ya que el estado y los síntomas clínicos indican que se trata de "E. coli".

En declaraciones a los medios en un receso del Consejo Interterritorial de Salud, celebrado en Madrid, el consejero vasco de Salud Rafael Bengoa ha subrayado que se trata de "un caso importado, ya que el problema está en Hamburgo" y ha reconocido que aunque el paciente estaba en peor estado ahora sí evoluciona de forma favorable.