Sociedad

En Salamanca

Ortega Cano en el 'hilo del barranco' según ex cirujano Ramón Villa

Redacción

02/06/2011

Los médicos se encuentran con el problema de que cuando intentan retirarle el apoyo mecánico a su respiración él todavía no es capaz de respirar bien y tienen que volverlo a conectar.

El ex cirujano jefe de la Real Maestranza de Sevilla Ramón Vila ha asegurado hoy en Salamanca que el torero José Ortega Cano "sigue igual", lo cual es "un arma de doble filo" que significa que está "en el hilo del barranco: ni se ha caído a él, ni se ha terminado de subir a la meseta".

Así lo ha señalado en declaraciones a Efe durante su participación en el XXIX Congreso Nacional de Cirugía Taurina, ianugurado hoy por el ex matador de toros Santiago Martín "El Viti y que reunirá en Salamanca hasta el próximo sábado a más de un centenar de especialistas nacionales e internacionales.



El doctor, amigo personal de Ortega Cano, confía en que el tiempo "juegue a su favor" porque "no ha habido complicaciones".



El torero, según ha confirmado Vila, "está sedado, porque aunque entró consciente en el hospital" tras sufrir un accidente de tráfico el pasado día 29 de mayo en una carretera comarcal de Sevilla, "tuvo que ser sedado", después de la intervención.



"Ahora, los médicos se encuentran con el problema de que cuando intentan retirarle el apoyo mecánico a su respiración él todavía no es capaz de respirar bien y tienen que volverlo a conectar".