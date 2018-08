Sociedad

Movimiento 15-M

Miles de 'indignados' salen a la calle de forma pacífica y ruidosa

Redacción

20/06/2011

Respondiendo a la convocatoria del movimiento 15-M, miles de personas han "tomado" las calles de España. En Euskadi miles de manifestantes han salido a las calles de Donostia, Bilbao y Gasteiz.

Miles de personas han expresado hoy en Bilbao, Vitoria y San Sebastián su indignación, de una forma pacífica, festiva y ruidosa, por que se les haga pagar una crisis económica que no han provocado y que consideran que es responsabilidad de los políticos y los financieros.

En Bilbao, a la manifestación convocada por el movimiento 15-M de Bilbao han asistido, según estimaciones de sus organizadores, unas 8.000 personas que han recorrido la Gran Vía bilbaína hasta el Ayuntamiento de Bilbao para concluir ante el lugar de la acampada en la Plaza de Arriaga.

La marcha, que salió pasadas las 18:00 horas de la Plaza del Sagrado Corazón, ha transcurrido en todo momento en un ambiente relajado y bullicioso, encabezada por una pancarta con el lema, en euskera y castellano, "No al pacto del euro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros".

Al llegar a distintos edificios oficiales como el del Gobierno Vasco, la Delegación del Ministerio de Hacienda, la Diputación

Foral, el Ayuntamiento de Bilbao y oficinales centrales de los bancos Santander y BBVA, los manifestantes se detuvieron e hicieron breves sentadas con las manos en alto mientras cantaban "manos arriba, esto es un atraco".

Al llegar a la plaza del Arriaga, cuatro portavoces del movimiento han leído un manifiesto en el que, entre cosas, critican que "el modelo político y económico actual es excluyente y explotador" y aseguran que "debe ser sustituido por alternativas basadas en la igualdad, la dignidad y el respeto".

En Vitoria-Gasteiz, centenares de "indignados" se han manifestado por las principales calles de la ciudad en silencio tras una pancarta en la que se leía "Euro para los ciudadanos no para los mercados".

"Indígnate no eres mercancía", "Techo y trabajo sin ser esclavos" o "Sin el pueblo no sois nada" son algunas de las frases que rezaban en las pancartas que llevaban los manifestantes, entre los que se encontraban personas de prácticamente todas las edades.

La concentración de personas ha interrumpido durante unos minutos el paso del tranvía y durante el recorrido los manifestantes han hecho una parada frente al Palacio de Ajuria Enea, la residencia oficial del lehendakari, Patxi López, donde han coreado gritos como "el pueblo unido jamás será vencido" o "no nos representan".

En Donosita-San Sebastián, varios miles de personas se han manifestado por las principales calles de la ciudad, hasta concluir en el Boulevard donde hoy está previsto que se levante el campamento instalado en este céntrico paseo donostiarra.

Los manifestantes han recorrido el centro de la capital guipuzcoana tras una pancarta bajo el lema "No al pacto del euro", mientras coreaban consignas como "la banca que pague la crisis", "Europa es de los pueblos no de los banqueros" o "violencia es no llegar a fin de mes".







Protestas en Navarra



Más de mil personas, convocadas por el movimiento 15M Pamplona, se han manifestado este domingo por las calles de la capital navarra para mostrar su protesta ante el Pacto del Euro, con el lema ''Porque no somos mercancía en manos de banqueros y especuladores''.

La manifestación, que transcurrido de forma pacífica, ha pasado por las principales instituciones navarras, primero ante el Gobierno foral, posteriormente, ante el Parlamento, y finalmente, por el&' || 'nbsp; Ayuntamiento de Pamplona.

Durante la marcha, que ha durado algo más de una hora, los manifestantes han realizado varias sentadas en la calle y han coreado frases como ''Con este pacto vamos de culo'', ''Lo llaman democracia y no lo es'', ''Este pueblo nunca se rinde'', o ''Que no nos representan, que no, que no''.







En toda España



Las marchas convocadas por el movimiento 15-M han tenido respuesta en todas las capitales de España. Por tanto, varios centenares de miles de personas han participado en total en las manifestaciones contra el Pacto del Euro. Las más multitudinarias han sido las celebradas en Madrid y en Barcelona.