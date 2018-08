Sociedad

Galliano dice que no recuerda los insultos racistas

23/06/2011

El diseñador británico ha explicado que, tras el último de los tres incidentes que le han costado dos denuncias y el despido de Christian Dior, siguió una cura de rehabilitación en EE. UU. y en Suiza.

El diseñador británico John Galliano, procesado por presuntas injurias racistas y antisemitas, ha asegurado hoy ante el tribunal que le juzga que no recuerda tales insultos y que se ha estado desintoxicando de su triple adicción al alcohol, los barbitúricos y los somníferos.

El modisto de 50 años, que ha accedido al tribunal discretamente para evitar al centenar de periodistas acreditados, ha explicado en inglés que, tras el último de los tres incidentes que le han costado dos denuncias y el despido como creador de la casa de moda Christian Dior, siguió una cura de rehabilitación en Arizona (EE. UU.) y en Suiza.

"Aún no me he recuperado del todo, pero estoy mucho mejor", ha comentado el creador, que se enfrenta a una pena máxima de hasta a seis meses de cárcel y a pagar una multa de 22.500 euros.

Vestido con un holgado traje oscuro, Galliano no ha negado los hechos que se le imputan y se ha limitado a decir que el cóctel de pastillas y alcohol que había consumido no le permiten recordar el grueso de los hechos.

"Después de la rehabilitación comprendí lo peligroso que era el cóctel", ha agregado el modisto, que ha reconocido que bebía regularmente desde que en 2007 perdió a su compañero Steve Robinson y debido al aumento de la carga de trabajo en Dior, que cada vez sacaba más colecciones y líneas de ropa.

Insultos racistas y antisemitas

El pasado febrero, el modisto profirió supuestamente insultos antisemitas y racistas contra una pareja sentada junto a él en el bar ''La Perle'', en el céntrico barrio del Marais de la capital francesa, de donde la Policía se lo llevó detenido.

A raíz de esa denuncia, otra cliente del bar presentó otra denuncia por hechos similares presuntamente acontecidos el pasado mes de octubre.

Fue entonces cuando el diario británico The Sun colgó en Internet un vídeo no profesional en el que se veía cómo el modisto, al parecer borracho, ensalzaba la figura de Hitler.