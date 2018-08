Sociedad

Gobierno Vasco

Interior anuncia un servicio rápido de retirada de coches accidentados

Redacción

29/06/2011

Además, pone en marcha la campaña 'En tu coche o en el mío' para sensiblizar a los conductores más jóvenes.

El departamento vasco de Interior pondrá en marcha durante la primera semana de julio un servicio de retirada rápida de vehículos accidentados o averiados en la autopista A-8, en el tramo que discurre desde el nudo de Basauri (Bizkaia) hasta el límite con Cantabria.



El objetivo de esta medida, que se establecerá en principio de forma experimental, es intentar aminorar los atascos que se producen en dicha carretera, una de las que más intensidad de tráfico soporta de toda Euskadi.



Así lo ha explicado hoy en Bilbao el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, durante una conferencia de prensa en la que ha informado sobre la operación especial de tráfico de verano junto a la directora de Tráfico, Amparo López.



López ha detallado que el nuevo servicio, que tiene un presupuesto de más de 60.000 euros, se prestará con tres grúas en vigilancia permanente, cuyo trabajo consistirá en "retirar rápidamente" los vehículos de la vía para que no molesten y no se formen retenciones, y "no en prestar asistencia", según ha recalcado.



En la campaña de tráfico de verano, que comenzará el próximo fin de semana y se prolongará hasta primeros de septiembre, participarán cerca de 500 agentes de la Ertzaintza "a pie de carretera" apoyados por otros 3.000 ertzainas en las comisarías y por la unidad de helicópteros.



En los seis primeros meses de 2011, según ha avanzado el consejero, los fallecidos han descendido un 7% y los

heridos graves un 16%.







''En tu coche o en el mío''



Coincidiendo con el periodo vacacional, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización dirigida, en esta ocasión, a los conductores más jóvenes.

El periodo vacacional se caracteriza por una "mayor utilización del vehículo por parte de este segmento de conductores, los de menor experiencia al volante".

Por ello, y para tratar de conseguir que sean "más sensibles a los peligros de la conducción y que asuman que los factores de riesgo se multiplican cuando se ingiere alcohol u otras sustancias", Tráfico ha lanzado una campaña específica (''En tu coche o en el mío''), diseñada "en clave de humor ácido pero en la que se evidencian nítidamente las consecuencias trágicas de las imprudencias".

La campaña, que comienza el próximo día 1 de julio, se desarrolla en diferentes soportes, que incluyen medios de comunicación y cartelería a situar en espacios y públicos. Supondrá una inversión aproximada de 375.000 euros.

Los responsables de Interior han hecho una llamada a la prudencia de los conductores. Han recordado que hay que "evitar las conductas imprudentes, pensar en la propia seguridad, en la de quienes nos acompañan y en la del resto de los usuarios".