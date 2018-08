Sociedad

Producto de Nestlé

Nestlé retira en Francia potitos con restos de vidrio

Redacción

30/06/2011

En total han retirado 34.000 unidades de potitos de plátano para niños con la fecha de consumo límite de octubre de 2012, precisó la multinacional.

La multinacional Nestlé ha retirado del mercado en Francia un lote de potitos fabricados en su planta en Sevares (Asturias) por la "eventual presencia de pedazos de vidrio", dijo hoy a Efe una portavoz del grupo.

Se trata de un total de 34.000 unidades de potitos de plátano para niños distribuidos comercialmente con la denominación "P''tit Pot recette banane" con la fecha de consumo límite de octubre de 2012, precisó la multinacional.

La decisión se tomó "a partir del principio de precaución", indicó la portavoz, quien insistió en que el lote se comercializó únicamente en Francia.

En un comunicado, Nestlé -que no precisó el origen de esa eventual presencia de restos de vidrio en los potitos- agregó que "se recomienda no consumirlos" y nque el resto de los productos de la gama no presenta "peligro alguno".