Sociedad

Estudio sobre inundaciones

Identifican en Euskadi 56 áreas de riesgo alto de sufrir inundaciones

Redacción

18/07/2011

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico asegura que estas zonas tienen un "riesgo potencial significativo" de inundarse. Además, constata que el Cantábrico oriental es "especialmente vulnerable".

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Agencia vasca del Agua-URA han identificado en Euskadi 56 zonas que poseen un "riesgo potencial significativo" de sufrir inundaciones.

Son parte de las conclusiones de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, un documento elaborado por la CHC y URA, que estará tres meses sometido a consulta pública y que es el primer paso para la elaboración de un plan de gestión del riesgo de inundación.

En ese documento se constata que el área del Cantábrico oriental es un territorio "especialmente vulnerable" a las inundaciones por su orografía, condiciones climáticas e hidrográficas y por la acción del hombre con la "intensa" ocupación de las riberas de los ríos. Así, se recuerda que Bilbao se tienen documentadas un total de 39 inundaciones "catastróficas", la más grave de ellas, la de agosto de 1983.

Para la CHC y URA, el riesgo de inundación no se puede "anular", pero sí es posible reducirlo y, sobre todo, garantizar que los nuevos desarrollos urbanísticos no estén expuestos a esta catástrofe y que no se ocupen las riberas de los ríos.