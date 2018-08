Sociedad

Conflicto en metro Bilbao

Los trabajadores se movilizarán si se reconvierten los talleres

Redacción

08/09/2011

La Dirección quiere modificar las funciones de algunos empleados y pueden posibilitar la subcontratación para tareas realizadas hasta ahora por la plantilla de Metro Bilbao.

Los trabajadores de Metro Bilbao iniciarán una campaña de movilizaciones, que podría incluir nuevos paros, si la dirección no rectifica su plan de reestructuración de los talleres del suburbano vizcaíno.



Según ha informado el sindicato LAB en un comunicado, en las asambleas realizadas este jueves los trabajadores han rechazado los cambios planteados por la dirección en los talleres de Ariz y Sopelana por considerar que no respetan el convenio, modifican las funciones de algunos empleados y pueden posibilitar la subcontratación para tareas realizadas hasta ahora por la plantilla de Metro Bilbao.



Según LAB, si en la reunión convocada para mañana la dirección del suburbano no cambia su plan para los talleres el comité de empresa elaborará un plan de movilizaciones, que hará público la próxima semana y en el cual no descarta incluir concentraciones, manifestaciones y paros en el servicio.