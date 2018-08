Sociedad

Se cerrará en 2013

Un millar de personas pide el cierre inmediato de la central de Garoña

11/09/2011

Los manifestantes han recordado que la "energía nuclear no es renovable, no es segura, no es limpia y existe el peligro de los residuos radiactivos".

Noticias (1) La AN confirma la prórroga de Garoña y su cierre en 2013 Vídeos (1) Marcha contra la central de Garoña La marcha contra el cierre de la central burgalesa ha convocado alrededor de un millar de personas, número ligeramente superior al de 2010, y ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que se pide que no se espere al 5 de julio de 2013 para el cierre.

Con un candado simbólico gigante, la XXXII marcha contra la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, ha concluido este domingo a la puerta de la instalación, con el accidente de Fukushima en el recuerdo y como argumento para urgir su cierre ya. En el manifiesto se ha vuelto a incidir en que el accidente de Japón "ha desmentido la seguridad nuclear" que se vende, en cuanto a que las centrales están preparadas para resistir terremotos, ha recordado que la "energía nuclear no es renovable, no es segura, no es limpia y existe el peligro de los residuos radiactivos". Urge además al cierre "porque hay grietas en el reactor", y porque, según recoge el manifiesto, en la actualidad opera "sin cumplir con las condiciones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear", y devuelve agua al río Ebro a "una temperatura muy por encima de los límites legales".





