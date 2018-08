Sociedad

Paralizar el proyecto

La Diputación de Gipuzkoa no establecerá un peaje en Etxegarate

14/09/2011

La institución foral ha recordado que esta cuestión depende de las Juntas Generales, en las que espera contar con mayoría suficiente para que Etxegarate siga sin peaje.

La Diputación de Gipuzkoa ha anunciado este martes que no establecerá un nuevo peaje para camiones en la N-I en el alto de Etxegarate, tal y como pretendía el anterior Gobierno del PNV.



La institución foral, gobernada ahora por Bildu, ha hecho este anuncio después de que la diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, se reuniera ayer con representantes del sindicato de transportistas Hiru, a los que transmitió su compromiso de no establecer un nuevo peaje en Etxegarate.



La semana pasada, Ugarte expresó la oposición de Bildu a implantar el peaje, pero no lo descartó del todo al asegurar que habría que estudiar la cuestión.



La Diputación ha afirmado hoy que, una vez analizada la situación financiera y la deuda de Bidegi, la sociedad pública que construye las autopistas de Gipuzkoa, puede asegurar que mantendrá el compromiso expresado en la campaña electoral y no habrá peaje en Etxegarate.



El anterior ejecutivo defendía cobrar a los camiones en la N-I, entre otros motivos, como medida disuasoria para desviar el tráfico de los vehículos pesados por la AP-1.



Bildu ha recordado que esta cuestión depende de las Juntas Generales, en las que espera contar con mayoría suficiente para "paralizar el proyecto y que Etxegarate siga sin peaje, como hasta ahora".



Para ello, la coalición abertzale contará con el apoyo de Aralar y, en principio, del PP, formación que ha pedido la derogación de la norma foral que permitía la implantación de nuevos peajes en Gipuzkoa.



La Diputación mantendrá nuevas reuniones con colectivos e instituciones relacionadas con el transporte por carretera y tiene ya concertadas citas con la patronal Guitrans, la plataforma A-8 y varios ayuntamientos.