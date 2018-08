Sociedad

En su viaje a Alemania

El Papa dice que la pederastia es un 'crimen' y entiende las protestas

Redacción

22/09/2011

Según Benedicto XVI, es "lógico que las personas se puedan sentir escandalizadas" por los abusos sexuales por parte de clérigos a menores y que la Iglesia trabajará desde dentro contra este escándalo.

El papa Benedicto XVI ha dicho hoy, en el avión que le lleva a Berlín, que la pederastia es un "crimen" y ha afirmado además que entiende las protestas contra su visita a Alemania.



El Papa ha señalado que es "lógico que las personas se puedan sentir escandalizadas" por los abusos sexuales por parte de clérigos a menores y que la Iglesia trabajará desde dentro contra este escándalo.



También ha afirmado que es "normal" que en una sociedad libre, en este tiempo de secularización, haya personas que se manifiesten contra su presencia.

El Papa se refería a las manifestaciones previstas en Alemania contra su viaje y su presencia hoy en el Parlamento federal, donde pronunciará un discurso al que no asistirá un centenar de diputados de izquierdas.



El Papa ha manifestado que la Iglesia "no es un asociación deportiva o cultural", donde se está según los intereses de cada uno y de la que se sale si no se encuentra una respuesta a esos intereses. Ha añadido que la Iglesia es una cosa más profunda y diferente a cualquier asociación humana y que hay que renovarla y aprender a trabajar desde el interior contra esos "escándalos".