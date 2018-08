Sociedad

Castellón

Encuentran a un bebé desnudo y atado en una vivienda de Vinaròs

Redacción

30/09/2011

El bebé, de 18 meses, estaba atado de pies y manos y su presunta madre gritando en el balcón. La mujer ha sido remitida a un centro psiquiátrico.

La Policía Local de Vinaròs (Castellón) halló el pasado miércoles a un bebé de 18 meses desnudo y atado de pies y manos al acudir al domicilio, alertados por los vecinos porque la madre del menor estaba chillando en el balcón.

La Conselleria de Bienestar ha asumido la tutela del bebé, una niña, que se encuentra "en buen estado" internada en un centro "específico y especial" de acogida de la provincia de Castellón, según han informado fuentes de este departamento.

El suceso se produjo el pasado miércoles, cuando la Policía local de Vinaròs fue alertada por los vecinos del inmueble de que una de sus vecinas estaba chillando en el balcón, según han explicado uentes de este cuerpo.

Al acudir los agentes al citado domicilio, se encontraron a la mujer, al parecer, en estado nervioso y a un bebé de 18 meses de edad desnudo y atado de pies y manos.

Los agentes no procedieron a la detención de la mujer, ya que "no se encontraba en condiciones de ser detenida", (tiene que ser consciente y estar capacitada, cuando los agentes procedan a leerle sus derechos, si no, la detención "queda invalidada") por lo que fue remitida, primero, a un centro hospitalario, y más tarde, a uno psiquiátrico.