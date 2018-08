Sociedad

Araba

Alertan de estafa de inserción de anuncios en una revista inexistente

Redacción

17/10/2011

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha alertado de una estafa a empresas alavesas a las que se les ofrece insertar anuncios en una revista de información de la guardia municipal que no existe.

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha alertado este lunes de una estafa a empresas alavesas a las que se les ofrece insertar anuncios en una revista de información de la guardia municipal que no existe.



El Ayuntamiento de la capital alavesa ha advertido en un comunicado de que la Policía Local no tiene ningún servicio de información ni departamento similar, que no edita ningún tipo de revista y que, por lo tanto, no promueve ninguna campaña de captación de publicidad para la misma.



Según ha sabido hoy la guardia urbana, una persona que dice llamarse Manuel Martínez se presenta en las empresas como trabajador del servicio de información de la Policía Local y explica que está llamando a departamentos municipales y a empresas públicas y privadas para captar publicidad para la revista que edita su departamento, aunque no facilita ningún número de teléfono u otro medio de contacto.



La Policía Local de Vitoria-Gasteiz pide ayuda a las personas que hayan tenido contacto con este presunto estafador para tratar de localizarlo.