Sociedad

Caso Marta del Castillo

Carcaño dice que la muerte de Marta fue un accidente

18/10/2011

18/10/2011

Miguel Carcaño, ha negado a violación de la joven y ha atribuido su muerte a un accidente cuando discutieron. Asegura que no sabe dónde está el cuerpo de Marta.

Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, ha reconocido este martes, en la segunda sesión del juicio, que mató a la joven sevillana tras golpearla una sola vez en la zona de la sien con un cenicero que tenía en la mesa del ordenador de su cuarto de la vivienda de León XIII, pero ha negado que la violara, al mismo tiempo que ha dicho que fueron Samuel Benítez y el 'Cuco' quienes se deshicieron del cuerpo en el coche del primero de ellos, a donde la trasladaron sin tapar en una silla de ruedas.

Durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Carcaño ha insistido, a preguntas del fiscal, en que desconoce dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, aunque Samuel "me comentó algo del río" Guadalquivir "pero no me especificó el sitio".

Carcaño, que ha dado ocho versiones distintas de lo ocurrido en su vivienda en Sevilla en enero de 2009, ha vuelto hoy a uno de sus primeros relatos y ha asegurado que discutió con Marta porque ella deseaba reanudar la relación sentimental que habían mantenido en el pasado.



Carcaño ha asegurado que ambos "se acaloraron", cogió un cenicero que había junto al ordenador y la golpeó una sola vez en la sien. Marta cayó al suelo, Miguel se asustó y en ese momento llegó al piso el menor de edad apodado 'El Cuco', con quien comprobó con ayuda de un tensiómetro que no tenía pulso.



Según Carcaño, sacaron el cuerpo en una silla de ruedas y lo introdujeron en un coche Opel Astra de color rojo tumbado en el asiento de atrás.



Ha añadido que entre 'El Cuco' y su amigo también acusado Samuel Benítez se deshicieron del cuerpo mientras él se quedó limpiando el piso.



Preguntado por el lugar donde fue arrojado el cuerpo, ha respondido: "Me comentaron algo del río pero no especificaron el

lugar".



Carcaño ha negado la violación, algo que se inventó porque en prisión le dijeron "que si le juzgaba un jurado popular lo tenía todo perdido".