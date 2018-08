Sociedad

Por la cogida del toro

Padilla anuncia que volverá a los ruedos en 2012

Redacción

19/10/2011

El torero ha explicado que dedicará todo su tiempo a prepararse para la próxima temporada taurina, pues no podrá atender los compromisos que tenía en América el próximo mes.

El torero Juan José Padilla ha anunciado este miércoles tras recibir el alta del hospital Miguel Servet de Zaragoza que le será "imposible" proseguir la temporada en América como tenía previsto, pero que volverá a vestirse de torero la próxima temporada porque "así está escrito en esta profesión".



Padilla, que sufrió el pasado día 7 una grave cornada en la cara en la segunda corrida de la Feria del Pilar, ha afirmado en una rueda de prensa en el hospital zaragozano que dedicará todo su tiempo a prepararse para la próxima temporada taurina, ya que no podrá atender los compromisos que tenía en América el próximo mes.



"No le tengo rencor a mi profesión ni al toro. El toro me ha dado mucha grandeza", ha dicho el diestro jerezano, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por los médicos que le atendieron, quienes han destacado su espectacular recuperación.



Padilla ha querido agradecer también la asistencia del cirujano de la plaza de toros, que le ayudó cuando -ha dicho- "me quedaba poca vida".