Sociedad

Paro de tres horas

Trabajadores de Metro Bilbao convocan una huelga el 11 de noviembre

Redacción

03/11/2011

La asamblea de la mañana de trabajadores de Metro Bilbao ha acordado este miércoles, por unanimidad, convocar un paro de tres horas, de 9:30 a 12:30 horas el 11 de noviembre. La asamblea de la tarde deberá también ratificar esta decisión, según han informado fuentes de LAB.

Este paro se llevará a cabo si no hay un cambio de actitud por parte de la dirección del metropolitano bilbaíno, en los conflictos de la cobertura de plazas, la reestructuración del taller o del concurso-oposición de plazas externas. Además, los sindicatos ELA, ESK, LAB, UGT y CIM, (CCOO no secunda la protesta) no descartan extender las movilizaciones a más fechas.

LAB ha denunciado que la Dirección de Metro Bilbao "incumple" el acuerdo de cobertura de plantilla en estaciones y conducción, no realiza contratos indefinidos a todo el personal "como estaba

pactado" y prioriza los contratos de relevo frente a la lista de "aprobados sin plaza".