Sociedad

Temporal de lluvia

Vecinos de Martutene se sienten 'indefensos' tras las inundaciones

Redacción

10/11/2011

Los vecinos afectados han pedido que los planes y proyectos aprobados se pongan en marcha cuanto antes, en la reunión que han mantenido con el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre.

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre se ha reunido con los vecinos afectados por el temporal de lluvia que ha sufrido Euskadi este último fin de semana.



Los vecinos de Martutene han pedido que se direccione el Urumea cuanto antes, para que no vuelva a ocurrir el desastre del fin de semana.

En la reunión se han vivido algunos momentos de tensión entre los vecinos, que han acudido para plantear dudas y también para quejarse. Porque no es la primera vez, y porque, lamentablemente, podría no ser la última vez que el Urumea se desborda.

Izagirre les ha explicado las labores que se llevaron a cabo el domingo y la actuación del Gobierno municipal ante las inundaciones de Gipuzkoa. Asimismo, también les ha indicado los pasos que deben dar para recibir las ayudas.



Por su parte, los vecinos fundamentalmente han pedido una sola cosa: que los planes y proyectos aprobados se pongan en marcha cuanto antes.



Vecinos de Txomin Enea dicen que nadie les avisó del riesgo de inundaciones



"Estamos en la indefensión, porque nadie nos avisó ni nos echó una mano, nos sentimos impotentes y esto es lo que vamos a transmitir al alcalde" donostiarra, Juan Karlos Izagirre (Bildu), "con la pena de que no estuvo aquí cuando había que estar: viendo como estaban las cosas y nuestras casas".



La presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio donostiarra de Txomin Enea, Edurne Burutaran, ha descrito de esta manera las sensaciones de los residentes de este barrio de Donostia-San Sebastián tras las inundaciones que el pasado domingo anegaron gran parte de sus viviendas, bajeras y garajes.



Burutaran ha explicado que mañana una representación de su asociación se reunirá con Izagirre para darle cuenta de la situación en la que se encuentra el barrio, así como sus principales reivindicaciones como "que se drague el río" Urumea a su paso por la zona, y que se establezca un "sistema de alarma y de emergencia" ante lluvias torrenciales y crecidas.



Burutaran ha recordado que el pasado fin de semana "nadie" les aviso de que existiera riesgo de inundaciones y cuando, el domingo por la tarde, comenzó a entrar agua en las viviendas, los propios vecinos tuvieron que "entrar directamente a rescatar a personas".



Además, al día siguiente "no se personó nadie" del Gobierno municipal, aunque sí acudieron algunos concejales de la oposición, como un edil del PP que, según, Burutaran, reclamó delante suyo al alcalde que "se pasara por Txomin" pero "no hubo manera".

A las autoridades "les importó más quitar el agua de la carretera que quitarla de las casas", ha criticado Burutaran, antes de describir la "sensación de impotencia" que tuvieron los vecinos porque "nadie" del Ayuntamiento les dijo "nada" ni les ofreció "ninguna solución" a sus problemas.



"Desde las tres de la tarde del domingo nos quedamos sin luz en las casas, hasta ayer al mediodía en muchos casos", y "no sabíamos que se podía ir al Polideportivo Gasca" por lo que "la gente se desperdigó" por casas de familiares y algunos "pisos de acogida", ha aclarado esta afectada, quien ha opinado que el verdadero problema

es que en algunas de las viviendas "posiblemente se tarde mucho en poder volver a entrar".