Sociedad

INDIGNADOS

'Vigilia' del 15-M en Sol para denunciar el bipartidismo

Redacción

19/11/2011

Protestan además por las detenciones registradas el jueves por realizar pintadas en el Congreso.

Centenares de simpatizantes del Movimiento 15-M se han concentrado en la madrileña Puerta del Sol en una "vigilia" coincidiendo con el inicio de la jornada de reflexión, y que tiene previsto extenderse hasta el domingo, día de las votaciones.

La concentración, que ha arrancado la medianoche del sábado, forma parte de una iniciativa que se llevará a cabo de manera simultánea en otras ciudades españolas con el objetivo de denunciar el bipartidismo y recordar que "la democracia reside en el pueblo".

Así, se han escuchado los habituales gritos de 'lo llaman democracia y no lo es', 'que no, que no, que no nos representan' o 'hace falta ya una huelga general'. Pocos minutos después de la medianoche, gran parte de los congregados comenzaron a abandonar la céntrica plaza madrileña, donde pequeños grupos permanecían reunidos con el propósito de pasar allí la noche.

Esta "vigilia" ha estado precedida de una concentración en repulsa por las detención de seis personas el pasado jueves tras las protestas estudiantiles en Madrid y a la que siguió una serie de actividades convocadas para, entre otras cosas, mostrar su rechazo al bipartidismo.

No es la primera vez que los indignados madrileños pretenden concentrarse en la Puerta del Sol durante una jornada de reflexión. De hecho, ya lo consiguieron el pasado 21 de mayo, un día antes de celebrarse las pasadas elecciones municipales y autonómicas, que tuvieron lugar una semana después de que comenzara la Acampada en la céntrica plaza que dio origen al Movimiento 15-M.

Desde las 11.00 horas de este sábado los simpatizantes del movimiento se han concentrado en la Puerta del Sol. Por otro lado, han hecho un llamamiento para concentrarse e a las 19.00 en el Teatro Arriaga de Bilbao y a partir de las 18.00 en Gasteiz y Pamplona.

madrilen 11:etatik 17:00tara/ bilbon arriagan 19:00etan uste dut / gasteizen 18:00etan ta iruñean 17:00tatik 20:00tara