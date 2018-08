Sociedad

Conflicto sanitario

Euskadi y La Rioja no logran un acuerdo que zanje el conflicto

Redacción

30/11/2011

Bengoa ha convocado para este jueves a los medios de comunicación para hacer una valoración de la situación. El consejero vasco de Salud ha calificado al presidente riojano de "anti vasco".

Los gobiernos vasco y riojano han llegado sin acuerdo al plazo que se dieron para solucionar el conflicto sanitario que enfrenta a las dos comunidades desde el pasado mes de septiembre.



Fue ese mes cuando el Gobierno de La Rioja decidió dejar de prestar atención sanitaria a los pacientes alaveses de municipios cercanos a esa comunidad.



Los dos gobiernos se comprometieron a mediados de este mes de noviembre a intentar llegar a un acuerdo antes de mañana, algo que no ha sido posible.



Mientras que el Gobierno riojano plantea la necesidad de una compensación económica, el vasco propone otras asistenciales como que los riojanos puedan ser atendidos en Euskadi en servicios clínicos que no hay en la comunidad riojana.



En los últimos días ha habido intercambio de propuestas y las que ha hecho La Rioja han sido para el Gobierno Vasco "insatisfactorias" porque, dice, no garantiza la atención sanitaria a los pacientes alaveses.



Fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco han explicado que el objetivo de esta negociación era volver a la situación anterior del pasado mes de septiembre, a la situación de partida, y que no ha sido posible.



El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, ha convocado para mañana a los medios de comunicación en la sede del Parlamento Vasco, en Vitoria, para hacer una valoración de la situación.



Bengoa ha calificado a Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja, de "anti vasco" en unas declaraciones realizadas en Radio Euskadi.