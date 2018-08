Sociedad

Conflicto Euskadi-La Rioja

La Rioja acepta atender a los pacientes alaveses en Logroño

Redacción

07/12/2011

No han querido informar del contenido total de la propuesta, ambas partes están en contacto para analizar y matizar la misma. Aún no se sabe si se celebrará o no la reunión prevista para el lunes.

00:54

Noticias (2) El Gobierno Vasco espera hasta el último momento la propuesta riojana

El Gobierno Vasco espera hasta el último momento la propuesta riojana Gobierno Vasco y La Rioja, a la espera de alcanzar un acuerdo Vídeos (1) La Rioja acepta atender a los pacientes alaveses en Logroño El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, ha recibido una propuesta de su homólogo de La Rioja, José Ignacio Nieto, en la que el Gobierno riojano acepta atender a pacientes alaveses en Logroño. Ambas partes tratan de solventar el conflicto que les enfrenta y se encuentra estudiando su contenido en estos momentos. Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería, ambas partes están en contacto para analizar y matizar la misma. En este sentido, únicamente en el caso de que ambas partes alcancen un acuerdo se celebraría este lunes una reunión en Logroño. El enfrentamiento entre Euskadi y La Rioja surgió el pasado mes de septiembre, cuando el Gobierno riojano optó por dejar de prestar atención sanitaria a los vecinos de localidades de La Rioja alavesa cercanas a Logroño, que desde hace años eran atendidos en el hospital de esa ciudad.





Comentarios