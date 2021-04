19/04/2021 12:58 Sociedad PREMIO EMAKUNDE 2020 Emakunde reconoce la labor de Askabide a favor de mujeres que ejercen la prostitución O. P. | EITB MEDIA La asociación Askabide ha recibido el Premio Emakunde 2020 por su trayectoria y su labor promoviendo el empoderamiento de mujeres que ejercen la prostitución o que están en situación de exclusión. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 5:34 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Asociación Askabide, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la normalización e integración social del colectivo de mujeres que ejercen la prostitución en la CAV, así como de mujeres que se encuentran en situación de exclusión social, ha recibido hoy el Premio Emakunde a la Igualdad 2020 en la sede de lehendakaritza, en Vitoria-Gastei.

La presidenta de la premiada Asociación Askabide, Miriam Santorcuato ha agradecido el premio en nombre de todo el equipo, afirmando que supone “un aliciente para seguir con nuestra tarea” a la vez que conlleva poner en valor “la justicia social” por la que trabaja la asociación.

Santorcuato ha denunciado que las personas que ejercen la prostitución permanecen "invisibilizadas", y que padecen la "anulación" de sus sueños y proyectos de vida.

Además, ha recordado que este es un colectivo "especialmente vulnerable", al padecer "violencia en todas sus dimensiones", dado que estas mujeres, en muchas ocasiones, son víctimas de agresiones físicas, humillaciones y agresiones sexuales.

“Nos empeñamos garantizar sus derechos, hacerlas visibles, como mujeres y como personas, siempre en clave de transformación social”, ha señalado. Ha hecho extensible el premio a las entidades del tercer sector “siempre en primera línea” y cuya implicación “se ha hecho más evidente aún” en tiempos de pandemia.

Ha aplaudido, de igual modo, el trabajo y la dedicación del equipo de Askabide, “un gran equipo de mujeres, profesionales y voluntarios de una alta dimensión humana, que tengo el honor de presidir y representar”.

En la ceremonia de entrega de esta distinción, el lehendakari Iñigo Urkullu ha explicado que este premio de Emakunde es un reconocimiento no solo a Askabide, sino también a la aportación que realizan numerosas asociaciones y entidades sociales en favor de las personas en situaciones de exclusión. El lehendakari ha recalcado que Askabide “ha estado y está cerca de las mujeres en contextos de prostitución, orientándolas en sus derechos y sus posibilidades; tratando de que no se sientan solas; y ofreciéndoles una oportunidad para decidir con más libertad sobre sus proyectos de vida". Y ha manifestado que Askabide “dignifica” el objetivo de país de “no dejar a nadie atrás”.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco Beatriz Artolazabal ha subrayado la importancia del trabajo conjunto de las Administraciones Púlicas con las asociaciones y agentes del tercer sector, reconociendo que cumplen un papel fundamental: "llegáis a donde las administraciones no podemos llegar, y complementáis con vuestro trabajo de campo el trabajo que se hace desde las administraciones”.

Artolazabal ha querido hacer hincapié en el programa Azken Sarea Indartzen, que sirvió para dar respuesta y encauzar las ayudas de muchas mujeres que se encontraron con serios problemas a raíz de la pandemia y el confinamiento y, por diversas situaciones, estaban fuera de la red de Servicios Sociales.

La consejera ha trasladado el compromiso del Gobierno Vasco para trabajar por una sociedad igualitaria y libre de violencia.

La directora de Emakunde Izaskun Landaida ha agradecido la labor de la asociación por mejorar la calidad de vida de las mujeres con las que trabajan, y por ser, como son, “un asidero y un espacio donde ser escuchadas desde la igualdad y sin prejuicios”. Ha querido recalcar el enfoque tanto individual como colectivo del trabajo “que escucha y acompaña a cada mujer en su propia realidad, pero entendiendo la complejidad que caracteriza la realidad del colectivo”.