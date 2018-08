Sociedad

Operación

Detenido en Zaragoza por filtrar el próximo disco de Madonna

Redacción

21/12/2011

El detenido, identificado con las iniciales J.M.R. y arrestado ayer, está acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido a través de internet.

Un hombre, de 31 años, ha sido detenido por la Policía en Zaragoza como presunto autor de la filtración en Internet del último trabajo de la artista estadounidense Madonna, según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en la denominada operación "Madonnaleaks".

Las pesquisas policiales se iniciaron después de detectarse en el entorno de la cantante filtraciones de su último trabajo, todavía en fase de preparación y que no ha sido presentado ni al público ni a la crítica.

El pasado mes una versión preliminar del tema "Give Me All Your Love", una de las canciones incluidas en el próximo álbum de Madonna que se publicará el próximo año, se filtró en Internet, lo que provocó que la artista estadounidense se mostrara "muy disgustada".