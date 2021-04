23/04/2021 21:33 Sociedad innovación El futuro de la gastronomía se reunirá en Bizkaia en 2022 eitb media La primera edición de la lista '50 Next' se ha lanzado esta semana a nivel internacional y cuenta con la presencia de tres jóvenes talentos vascos. Escuchar la página Escuchar la página

Presentación del proyecto '50 Next'. Foto: Diputación Foral de Bizkaia

Bizkaia acogerá a lo largo del próximo año la gala '50 Next', que busca identificar a los líderes de la próxima generación en el ámbito gastronómico.

La primera edición de la lista '50 Next' se ha lanzado a esta semana a nivel internacional y está compuesta por jóvenes de 34 países. Este nuevo proyecto, presentado por primera vez en Euskadi, busca identificar a los líderes de la próxima generación en diversos ámbitos de la gastronomía.

Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Bizkaia colaboran con la organización 'The World's 50 Best Restaurants', en el que se enmarca el proyecto '50 Next', para colocar a Euskadi "a la vanguardia del sector".

De este modo, al lanzamiento internacional de la primera lista le seguirá un evento presencial que tendrá lugar en Bizkaia en 2022, "una vez las restricciones lo permitan".

Los jóvenes "talentos" incluidos en esta primera lista provienen de 34 países distintos y entre ellos se encuentran los hermanos donostiarras Ion y Mikel Zapiain, que han renovado el sector de la sidra, y la joven de Sodupe Maitane Alonso, que ha inventado una máquina para conservar alimentos.

La Diputada Foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, ha subrayado en la presentación del proyecto que Bizkaia volverá a ser el escenario de un "gran evento internacional en el que se dará cita el mundo de la gastronomía". Ha asegurado que "la gastronomía está en permanente cambio, en desarrollo y construcción" y que desean que "todo esto suceda aquí, en Bizkaia y en Euskadi".

Por su parte, Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, ha destacado que es necesario "seguir encontrando referentes que ayuden a responder a los grandes retos ante los que está la humanidad". El proyecto '50 Next' "responde a esa necesidad de unión y conexión entre los diferentes agentes de la cadena".

Según Basurko, el futuro de la gastronomía "no se ha escrito aún" y se verán nuevos modelos de negocio, cambios en la manera de consumir y viajar y nuevas aplicaciones tecnológicas. Destaca que vienen "nuevos descubrimientos e ideas innovadoras que revolucionarán el futuro de la gastronomía", y hay que ser "parte de esta revolución que ahora se pone en marcha".