¿Violencia en el entorno familiar o violencia machista?

27/12/2011

La ministra de Sanidad ha causado polémica al tildar de "violencia en el entorno familiar" el asesinato machista de Roquetas.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, se enfrenta ya a su primera polémica en el cargo, tras referirse en una nota al asesinato de una mujer por su pareja en Roquetas de Mar (Almería) como "violencia en el entorno familiar".

En su nota, Sanidad recurre en tres ocasiones al término "violencia en el entorno familiar", en lugar de otras expresiones más extendidas y correctas como "violencia machista" o "violencia de género", lo que ha provocado ya cierta polémica en internet.



Estos son algunos de los comentarios al respecto que se pueden encontrar en Twitter:

@aserejejadejede: Violencia en el entorno familiar no llega al grado de eufemismo,es directamente mentira. No hablamos del amigo del primo,si no del marido.



@ricardodg: Ana Mato llama 'violencia en el entorno familiar' a la violencia de género. ¡No es cuestión de entornos, es un asesinato machista!



@ginadecai: "Violencia en el entorno familiar". Volvemos al "sucede de puertas para adentro, es privado, no es asunto nuestro", no? #involucion

Tras estallar la polémica, Ana Mato ha asegurado que "no hay ningún cambio de terminología" ya que "da igual el nombre, al final es un asesinato y nosotros queremos tolerancia cero en este ministerio frente a todo tipo de actuación contra cualquier mujer", ha declarado tras asistir a la toma de posesión de Ana Botella como alcaldesa de Madrid.

Por su parte, su predecesora como ministra de Sanidad, la socialista Leire Pajín, ha advertido de "es muy importante llamarle a la violencia por su nombre porque la violencia contra las mujeres no se ejerce solo dentro de las casas, se ejerce también fuera, de hecho hay muchos asesinatos que se producen fuera".



Búsqueda de un término apropiado

La búsqueda de un término adecuado para denominar a la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres precisamente por su condición de mujeres es motivo de debate en los últimos años en España.

El término violencia de género, acuñado en la convención de la ONU sobre la mujer celebrada en Pekín en 1995, tiene el apoyo de los organismos internacionales y asociaciones de mujeres, así como, hasta ahora, del Gobierno y de la propia ley "de medidas de protección integral contra la violencia de género".

No obstante, algunos sectores han expresado objeciones gramaticales -las personas no tienen género sino sexo- que han dado paso a otras formas de definir este fenómeno como violencia machista o violencia contra las mujeres.

El término violencia doméstica se usa cada vez menos, debido a que sitúa el problema en lugar en el que se produce, en vez de en el motivo (que las mujeres son vejadas por ser mujer).

Ana Mato, como recuerda el comunicado de Sanidad, se refirió en su toma de posesión a la necesidad de intensificar desde el consenso la lucha contra la lacra de "la violencia que se ejerce contra las mujeres".