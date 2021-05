09/05/2021 07:17 Sociedad HERRI URRATS "30 versiones pequeñas de Herri Urrats", para seguir reforzando la red de Seaska IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA La covid ha obligado a cancelar por segundo año consecutivo Herri Urrats, la multitudinaria fiesta de las ikastolas de Iparralde. Lejos de cejar en su empeño, han organizado numerosos actos pequeños. Escuchar la página Escuchar la página

En el 2020 no pudo ser, y aunque se pensaba que un año después la celebración llegaría por todo lo alto, en el 2021 tampoco ha sido posible. Debido a la covid-19, la Federación de las Ikastolas de Euskal Herria decidió cancelar todas sus fiestas -Herri Urrats, Ibilaldia, Araba Euskaraz y Nafarroa Oinez-, y un año después, los organizadores de cada territorio han optado por adaptar las celebraciones a tiempos de pandemia. Es el caso de Herri Urrats, la fiesta de las ikastolas de Iparralde que en los últimos años ha venido reuniendo a más de 50 000 personas en las inmediaciones del lago de Senpere y que, como alternativa, la presente edición ha organizado 30 actos pequeños en diferentes localidades para este 9 de mayo.

"A falta de una celebración grande, serán 30 versiones pequeñas de Herri Urrats para seguir reforzando la red de Seaska, la Federación de Ikastolas de Iparralde", ha subrayado Ihintza Bidart, coordinadora de Herri Urrats. Las iniciativas tendrán lugar en las localidades con ikastola para "dejar claro que las ikastolas siguen adelante gracias al trabajo colectivo, remando todos en el mismo sentido", y de ahí, el lema de este año, 'Boga'.

El modelo de fiesta sí, pero los objetivos no han variado: impulsar el euskera y recaudar dinero para poder mantener el proyecto de Seaska siguen siendo los principales ejes de Herri Urrats. "Es una fuente de ingresos importante para las ikastolas. El pasado año conseguimos recaudar dinero gracias a la solidaridad de la gente, pero no lo suficiente. Por ello, a principios de este año iniciamos la campaña Boga para recaudar fondos", ha subrayado la coordinadora de Herri Urrats.

A día de hoy, Seaska cuenta con alrededor de 4 000 alumnos distribuidos en 37 centros. En breve se sumará a la red el nuevo centro de infantil y primaria que abrirá sus puertas en Bardoze, y en un plazo no muy largo pretenden abrir otro colegio de secundaria en Lapurdi. Según Bidart, "la oleada de alumnos que nos llegó hace algunos años en infantil y primaria, ahora ha llegado a secundaria y nos urge abrir otro centro para poder responder a esa demanda educativa".

Seaska trabaja también con la mirada fijada en los centros de la educación pública para que el modelo de inmersión en euskera se extienda a esa red, y todos los alumnos y las alumnas pueden acceder al mismo.

"Hace un siglo una amplia mayoría de la población de Iparralde era euskaldun. A día de hoy, tres de cada cuatro habitantes no conoce el euskera"

En este contexto, Bidart ha aplaudido la ley para proteger las lenguas minorizadas aprobada por la Asamblea Nacional Francesa, aunque ha dicho que "la experiencia nos dice que no podemos fiarnos". "Hemos recibido la noticia con la máxima prudencia, ya que no sabemos lo que va a venir. De hecho, ya estamos viendo los primeros intentos de invalidar la ley. No cabe duda de que la norma aprobada es un avance importante en esta materia, ya que reconoce el derecho de todos los alumnos a recibir educación en euskera. Sin embargo, ya sabemos como funciona el Gobierno de Francia y ya sabemos que es capaz de no aplicar sus propias leyes", ha destacado.

Desde la puesta en marcha de las ikastolas en Iparralde en 1969, se han dado pasos de gigante a favor del euskera, pero todavía queda mucho trabajo y los incesantes cambios sociólogos auguran tiempos difíciles. A pesar de que la tasa de natalidad haya sufrido un importante descenso en los últimos años, el crecimiento demográfico es notable: "Cada año vienen a vivir a Iparralde cerca de 10 000 personas, la mayoría de Francia, y desconocen por completo cuál es nuestra cultura y nuestro idioma", por lo que "es fundamental que sigamos reforzando la red de las ikastolas". "Hace un siglo una amplia mayoría de la población de Iparralde era euskaldun. A día de hoy, tres de cada cuatro habitantes no conoce el euskera".

Los distintos estudios sociolingüísticos han evidenciado un aumento del conocimiento de la lengua vasca entre los jóvenes gracias, en gran medida, a la labor que vienen haciendo las ikastolas, y ahora, la nueva ley aprobada también podría ayudar a dar un empujón a la enseñanza en este idioma. Por todo ello, Bidart opina que es el momento de aunar fuerzas y llama a "impulsar social y económicamente el proyecto de Seaska", para lo que han abierto las siguientes cuentas:

