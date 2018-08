Sociedad

Gaztetxe juvenil

Vecinos de Rekalde demandan al Ayuntamiento por el derribo de Kukutza

Redacción

05/01/2012

La Asociación de Vecinos de Rekalde afirma que la licencia de demolición concedida por el Consistorio tenía el "objetivo político" de acabar con el centro autogestionado.

La Asociación de vecinos del barrio bilbaíno de Rekalde, Errekaldeberriz Auzo Elkartea, ha presentado una demanda contra el Consistorio de la Villa por el derribo "ilegal" del edificio donde se encontraba el gaztetxe juvenil de Kukutza.

En un comunicado, han explicado que en dicha demanda se solicita a los jueces que "obliguen al Ayuntamiento a regularizar de forma inmediata el proceso de cesión de estos terrenos al barrio", al tiempo que han censurado que la licencia de derribo otorgada por el Gobierno municipal "no se ha concedido para la actuación urbanística, ya que nadie va a construir nada, sino para un objetivo político, que es acabar con Kukutza".

A su juicio, los propietarios del inmueble, la constructora Cabisa, está "robando" un espacio que "puede ampliar las zonas verdes del barrio y mejorar los accesos a Belategui".

Nuevo centro cívico

Por otro lado, y ante la "pronta" apertura de un nuevo Centro Cívico en el barrio, la Asociación de Vecinos de Rekalde mantiene que la coexistencia de este servicio con el gaztetxe de Kukutza "era posible", además de que "redundaría en la calidad de vida" de los vecinos.

Sin embargo, han criticado que la "intransigencia" municipal "ha hecho que Kukutza desaparezca, y el Centro Cívico tendrá 4.000 metros cuadrados menos, por lo que no contará con comedor popular, no se podrán celebrar galas de circo y no habrá locales de ensayo".