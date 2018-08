Sociedad

En Donostia

Primera exhumación en Gipuzkoa por una denuncia de bebés robados

10/01/2012

La exhumación por un presunto caso de niños robados se ha llevado a cabo en el cementerio donostiarra de Polloe. Las muestras serán cotejadas con el ADN de la denunciante.

La primera exhumación por una denuncia de presunto caso de bebés robados en Gipuzkoa se ha llevado a cabo este martes en el cementerio donostiarra de Polloe.

Según publica el diario "Noticias de Gipuzkoa", el juez ha tomado la decisión tras estudiar la documentación presentada por Mercedes Ocariz, afectada por la supuesta trama de adopciones irregulares.

La mujer dio a luz a una niña el 3 de julio de 1977 en un parto plagado de irregularidades, que no se atrevió a denunciar hasta abril del año pasado.

"Fue una hija la que, a raíz de todos los casos que habían salido en la tele, vino a preguntarme por los documentos de su hermana. Entonces nos dimos cuenta de que no teníamos ningún papel. En cuanto denunciamos, el fiscal cogió el caso; fue un proceso rapidísimo", explica.

Ocariz recuerda que había tenido ya seis hijos antes y siempre le había llevado el mismo ginecólogo en la Clínica Martín Santos de Donostia. No obstante, reconoce que el parto no fue normal. "Ingresé en la clínica y de repente me pusieron una inyección para parar el parto. Al día siguiente, cuando se marcharon mis hijos, que habían venido a visitarme porque era domingo, me volvieron a poner otra inyección que me provocó el parto de inmediato.

Las muestras recogidas de los restos enterrados en el panteón familiar serán cotejadas con su ADN y los resultados se darán a conocer en alrededor de un mes.



La Fiscalía general del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) está tramitando actualmente 200 casos de presuntos bebés robados, de los cuales 121 corresponden a Gipuzkoa, 48 a Bizkaia y 31 a Araba.