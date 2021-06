04/06/2021 09:34 Sociedad Entrevista Jokin Bildarratz:"Si la situación mejora, cada curso podría ser una burbuja" El consejero de Educación ha explicado que está hablando con las direcciones de los centros para "identificar y reparar fisuras" que pudiera haber en el actual protocolo. Escuchar la página Escuchar la página

El curso 2021-2022 comenzará con similiaren medidas a las que están en vigor actualmente según ha manifestado hoy el consejero de Educación del Gobierno Vasco Jokin Bildarratz en una entrevista en Faktoria de Euskadi Irratia, que hoy se ha emitido desde el Instituto Unamuno de Bilbao. El consejero ha explicado que está en comunicación con las direcciones de los centros escolares para "identificar y reparar fisuras" que pudiera haber en el protocolo actual. Ha adelantado que tiene intención de reunirse con los y las directoras de los centros tanto públicos como concertados para analizar juntos el protocolo del curso 2021-2020.

El consejero cree que la situación epidemiológica de septiembre no distará mucho de la que tenemos hoy en día, pero si mejorara, el consejero no ha descartado que los cursos completos se conviertan en burbuja, en vez de que lo sean las aulas. Teniendo que cuenta que para septiembre estará vacunado todo el profesorado, el cambio en las medidas a adoptar puede venir de la vacunación de las y los estudiantes, pero, según ha dicho, él no tiene información al respecto.

Bildarratz ha aclarado que el Departamento de Educación seguirá apostando por la jornada partida, por considerarlo "más adecuado tanto desde el aspecto pedagógico como de cohesión social". Si bien es verdad que varios centros han advertido de que, con la jornada partida, podrían tener dificultades para mantener las medidas de seguridad y ratios, por ejemplo, en los comedores, Bildarratz ha recalcado que está ya en comunicación con dichos centros para estudiar posibles soluciones.

Se ha mostrado agradecido con el profesorado, las direcciones y las y los profesionales del ámbito educativo, porque "es gracias a ellas y ellos que ha sido posible desarrollar el curso de modo presencial".

Entre la contratación de profesores, las mascarillas, el gel hidroalcohólico y demás, el consejero de Educación ha admitido que han necesitado un extra de recursos, lo cual ha traído una inversión en educación extrauniversitaria de 152 millones de euros. También ha recordado que el impulso lo darán, entre otros, los 100 mil ordenadores que el Gobierno Vasco instalará durante los dos cursos escolares, a los que hay que sumar contenidos. En este sentido, ha explicado que hay un equipo de profesores trabajando en la LOMLOE.

En cuanto a la Ley Vasca de Educación, el consejero mantiene la fecha de otoño de 2023. Asegura que tiene "identificadas" las líneas maestras y, una vez se cierren los temas relacionados con la pandemia, se pondrán a hablar con los agentes educativos para tratar temas como el empoderamiento de los centros y la descentralización del sistema, enfocado a dar más presencia al ecosistema concreto de cada centro. También deberán hablar de la inclusión o la segregación "que se da entre centros, pero también se puede dar entre aulas de un mismo centro".

El consejero ha manifestado que será necesario un análisis y un debate entre distintas sensibilidades, para llegar a una síntesis común. "No vamos a esperar a la ley para ponernos a hablar sobre estos temas" ha aclarado, "pero la Ley, sin duda, deberá recogerlos".