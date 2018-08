Sociedad

Reino unido

El actor Jude Law, entre los 36 indemnizados por escuchas ilegales

19/01/2012

El actor británico Jude Law y el exviceprimer ministro laborista John Prescott figuran entre las 36 personas que recibirán una indemnización del grupo de medios de comunicación News International por las escuchas ilegales, según informaron hoy sus abogados al Tribunal Superior de Londres.



Estas personas, cuyos teléfonos fueron interceptados a fin de obtener exclusivas por empleados del periódico ya clausurado "News of the world", han llegado a un acuerdo extrajudicial con la empresa editora para ser indemnizados por daños y perjuicios a cambio de retirar la denuncia.



Además de Law, que recibirá 130.000 libras (155.000 euros), y Prescott, con 40.000 libras (48.000 euros), ha aceptado una indemnización de 30.000 libras (36.000 euros) el diputado laborista Chris Bryant, uno de los principales críticos en el Parlamento de las prácticas ilegales empleadas por el rotativo de Rupert Murdoch. También lo han hecho el futbolista Ashley Cole (cuyo monto no se ha revelado); la cantante Dannii Minogue; Meg Matthews, ex esposa del ex guitarrista de Oasis Noel Gallagher, y la actriz Sadie Frost, ex esposa de Jude Law, que ha recibido 50.000 libras (60.000 euros), según indicó el abogado Mark Thomson.



"Seguía filtrandose" la información



En un comunicado, el actor Jude Law dijo que para él no era una cuestión de dinero, sino que se trataba de aclarar lo ocurrido, ya que las escuchas le llevaron a "desconfiar de sus seres queridos".



Explicó que, aunque se cambió de teléfono y se aseguró de que no había micrófonos en su casa, su información personal "seguía filtrándose" a los tabloides.



Se calcula que en el Reino Unido hay unas 800 víctimas de los pinchazos telefónicos realizados por detectives y periodistas del "News of the world", entre ellos famosos y también gente corriente como familiares de soldados o víctimas de asesinatos célebres.