Sociedad

Caso Marta del Castillo

El 'Cuco' no quiere pagar porque encontrar el cuerpo no depende de él

Redacción

29/01/2012

El 'Cuco' fue condenado a dos años y nueve meses de internamiento seguidos de un mes de libertad vigilada por un delito de encubrimiento y al pago de una indemnización de 414.000 euros.

El abogado de Francisco Javier García Marín, conocido como el 'Cuco', ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a su cliente al pago de una indemnización de 414.000 euros por el coste de las tareas de búsqueda del cuerpo de la joven Marta del Castillo en el río Guadalquivir.

El letrado entiende que "no puede ser motivo para imponer la condena a abonar tales gastos el resultado de encontrar o no el cuerpo de la víctima, pues ello no depende" del acusado.

Dos años y nueve meses

En su primera declaración de 15 de febrero de 2009, luego mantenida en la Fiscalía de Menores, "admitió su participación en la ocultación y el traslado del cuerpo de Marta hasta el río", por lo que "esta manifestación reiterada obligó a la Administración a desplegar un dispositivo de búsqueda que ha generado unos gastos por el importe señalado".