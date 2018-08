Sociedad

Presentación del logo

Madrid, ¿olímpica en 20020?

Redacción

30/01/2012

El controvertido logo de la candidatura olímpica, que a simple vista se lee como "Madrid 20020", es trending topic a nivel mundial en Twitter.

Un diseño inspirado en la Puerta de Alcalá con una "M" sobre los arcos de ésta junto al número 20 será el logo de Madrid 2020, según han desvelado la página web y el equipo de trabajo de la candidatura en un acto celebrado en el Comité Olímpico Español (COE).

El diseño, sin embargo, ha sido recibido con sorna en las redes sociales. Y es que la supuesta "M" del logo se asemeja a un "200", por lo que donde se debería leer "Madrid M20", a simple vista podría leerse como "Madrid 20020".



El hasthag #madrid20020 es Trending Topic a nivel mundial en Twitter, y la red está plagada de comentarios irónicos como "@proffesorTuring: Lo bueno de Madrid 2020, es que podremos reutilizar el logo para el 20020... Lástima que no lo vayamos a ver".

El logo es obra del estudiante aragonés de diseño gráfico Luis Peiret, y ha sido desarrollado para su imagen final por la empresa TAPSA refleja.

"No me lo esperaba. Es un orgullo poder colaborar con Madrid 2020. He querido reflejar la Puerta de Alcalá, el dinamismo del deporte y los colores que representan las distintas culturas", ha dicho Peiret, quien recibirá por ser el ganador 6.000 euros para su formación.