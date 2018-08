Sociedad

En Twitter

Dos turistas deportados de EE.UU. por bromear sobre Marilyn Monroe

Redacción

31/01/2012

A su llegada al aeropuerto de Los Angeles, la pareja de amigos, de 26 y 24 años, fue arrestada e interrogada durante varias horas.

¨Qué haríamos en Euskadi si dos extranjeros vienen a reírse de Mikel Laboa? O lo que es peor... de Julen Guerrero o Javier Clemente. En Estados Unidos lo tienen claro: los mitos nacionales no se tocan. Lo han comprobado en sus carnes dos turistas británicos que osaron mofarse en Twitter de Marilyn Monroe.

De poco les sirvió a Leigh Van Bryan y Emily Bunting ser ciudadanos de las amigas islas británicas, ni estar durante varias horas dando explicaciones. Sus intentos para invocar el sentido del humor de las autoridades del aeropuerto LAX de Los Angeles para que no se tomaran en serio sus mensajes en Twitter cayeron en saco roto.

"3 weeks today, we're totally in LA pissing people off on Hollywood Blvd and diggin' Marilyn Monroe up!". Este fue el tuit de Leigh Van Bryan -que se puede traducir como algo así como "En tres semanas estaremos en Los Angeles meándonos en la gente de Hollywood Boulevard y desenterrando a Marilyn Monroe"- que puso en alerta a los agentes del aeropuerto estadounidense. Tampoco ayudó mucho otro mensaje en el que prometía que iba a "destruir América".

Lo cierto fue que a su llegada a LAX la pareja de amigos, de 26 y 24 años, fue arrestada e interrogada durante varias horas. Según relatan en declaraciones al diario británico The Sun en las que relatan las vanas explicaciones que les dieron a las autoridades estadounidenses, que les interrogaron durante cinco horas.

Cita de "Padre de Familia"



"Sólo queríamos pasar un buen rato en las vacaciones. Eso es todo lo que se puede entender en los tweets de Leigh", afirma Emily Bunting. El primer tuit sobre mear en Hollywood Boulevard y desenterrar a Marilyn es una cita textual de la irreverente serie Padre de Familia, sostienen los turistas británicos que también explican que "destrucción" es un el término que utilizan para ir de fiesta.