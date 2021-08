09/08/2021 08:30 Sociedad No fiestas de Vitoria-Gasteiz La plaza de la Virgen Blanca volverá a estar cerrada entre las 23h y la 1:30 de la madrugada EITB MEDIA En lugar de miles de personas despidiendo a Celedón, por segundo año consecutivo en la Plaza de la Virgen Blanca tan solo habrá vallas y puntos de control. Para evitar aglomeraciones, Policía Local y Ertzaintza vigilarán el acceso tanto a la plaza como a las calles aledañas Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Virgen Blanca desde San Miguel 3:46 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Las no fiestas de la Blanca encaran su recta final este nueve de agosto, en el que la plaza de la Virgen Blanca volverá a blindarse a partir de las once de la noche para la no subida de Celedón.

Según fuentes policiales, esta pasada noche ha sido tranquila, sin ninguna actuación relevante. El resto del fin de semana, lo más significativo son las aglomeraciones que se dieron en la madrugada del viernes al sábado, especialmente en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, donde se juntaron cientos de jóvenes tras el cierre de los bares.