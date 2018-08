Sociedad

Las webs para perder peso 'no son seguras ni fiables'

07/02/2012

Según un estudio realizado por Eroski Consumer, la mayoría de las dietas online "son engañosas" y no están diseñadas conforme a las necesidades del cliente.

En muchas de ellas se ofrecen dietas engañosas "Eroski Consumer" ha analizado las dietas que ofrecen 10 sitios webs a cuatro personas con perfiles diferentes y ha concluido que "no son seguras ni fiables".

Las cuatro personas ficticias eran dos mujeres de mediana edad con obesidad y estreñimiento, una de ellas con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial; y dos personas, hombre y mujer, con un peso saludable, pero él con la tensión un poco alta y alergia al tomate, y ella con colesterol elevado en su última analítica.

Los cuatro perfiles se registraron entre octubre y noviembre para solicitar un tratamiento adelgazante en las páginas de dietadukan.es, dietasnet.com, aleadiets.es, dietasonline.com, dietamedica.es, dietaon.com, sanita-online.com, lediet.es, centrodenutricionydietetica.com y dietikus.com.

Tras obtener, en general previo pago, un total de 38 dietas on line (en dietadukan.es y en lediet.es no plantearon dieta a la mujer sin problemas de obesidad por tener un IMC adecuado), se ha demostrado que en líneas generales, "no es seguro ni fiable acceder a Internet para adelgazar por varios motivos".

En tres de las diez páginas web evaluadas se ofrecen dietas engañosas y, en segundo lugar, porque en su mayoría, los menús propuestos durante dos semanas suspendían el examen dietético de Eroski Consumer: un 35% con un 'regular', la mitad con un 'deficiente' y el 17% se calificó con un 'muy deficiente'.



El 80% de las dietas online prescritas e investigadas no estaban además diseñadas conforme a las necesidades y circunstancias del cliente.

Es más, tan solo el 25% de ellas se adaptó de forma correcta el tipo de alimentos, las cantidades, la forma de elaboración y los consejos dietéticos al estado de salud del cliente.

Durante el estudio, se ha comprobado que en dos de cada cinco consultas realizadas quien atiende no se preocupa por conocer el patrón alimentario del cliente, ni tampoco le informan correctamente sobre su situación de peso o sobre su peso saludable para su situación individual.

Así, entre los errores detectados está el cometido por algunas páginas respecto a los perfiles jóvenes ya que a pesar de que no necesitan un tratamiento para adelgazar porque su IMC es el adecuado, en la mayoría de los sitios web se lo ofrecen. Sólo dietadukan.es y lediet.es no se lo plantean a la mujer joven que no precisa adelgazar (perfil 4), aunque sí al joven con normopeso (perfil 3).