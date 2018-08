Sociedad

Primeras protestas

Nueve detenidos en Madrid, en una protesta contra la reforma laboral

Redacción

10/02/2012

La concentración, convocada por el 15M bajo el lema 'En defensa de tus derechos, del empleo, de tu futuro', ha terminado en cargas policiales y altercados. Nueve personas ha resultado heridas.

Nueve personas han sido detenidas este viernes en Madrid, tras la concrentración de protesta contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno convocada por el movimiento 15M en la Puerta del Sol.



Un grupo de personas que participaba en la protesta se han dirigido alCongreso de los Diputados, donde se había instalado un cordón policial. Los agentes de la Policía Nacional han procedido a solicitar la identificación a los manifestantes, una parte de los cuales ha intentado saltarse el cordón policial. Los agentes antidisturbios han carga, y se han producido varios altercados, donde nueve personas han resultado heridas.



Los incidentes se han registrado tras la concentración de las 20.00 horas, convocada bajo el lema 'En defensa de tus derechos, del empleo, de tu futuro', un acto de protesta que no estaba autorizado por la Delegación del Gobierno en Madrid.

Los 'indignados' calificaban la reforma laboral como la "más dura" de la Historia, y varios centenares de personas han coreado consignas contra el Gobierno, los sindicatos, o los banqueros. Se escuchado gritos como 'Donde están, no se ven, Comisiones y UGT', 'Que no, que no, que no nos representan', 'Sanidad y Educación, gratuitas' y 'Banqueros, especuladores'.