12/09/2021 09:55 Sociedad Incidentes Un detenido en las 'no fiestas' de Galdakao I. G. | EITB MEDIA Además, la Ertzaintza ha tenido que disolver una pelea entre dos grupos en el transcurso de un botellón en Portugalete.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha confirmado que se ha producido un detenido esta pasada noche durante los incidentes registrados en Galdakao, mientras que en Portugalete dos grupos se han enfrentado e iniciado una pelea en el transcurso de un botellón.

En una entrevista a Radio Euskadi, Erkoreka ha afirmado que no ha habido altercados graves esta pasada noche durante las 'no fiestas' en distintos municipios, aunque ha habido algunos incidentes en Galdakao, Portugalete, Bilbao, Amurrio, Tolosa y Plentzia, pero "no han sido grandes algaradas particularmente reseñables".

Ha precisado que, en el caso de Galdakao, se ha producido una detención y en Portugalete había un botellón, en el transcurso del cual se han enfrentado dos grupos que se han puesto a pelear entre sí y se han lanzado botellas mutuamente.

Josu Erkoreka ha indicado que la movilización en torno a los botellones no ha sido "muy distinto" este verano al pasado, pero este "se han puesto con más intensidad los focos, aún cuándo la dinámica de botellones y su entorno era muy parecida". Según ha señalado, debido a las restricciones por la pandemia, se han generado "unas tensiones y unos afanes de liberación que han hecho que toda la sociedad presté especial atención a lo que ocurre a lo largo de la noche".