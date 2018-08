Sociedad

Crisis alimentaria

450 millones de niños en peligro por la desnutrición

Redacción

15/02/2012

La ONG Save the Children advierte de que millones de niños y niñas sufrirán retrasos en su desarrollo físico y mental en la próxima década, debido a la crisis alimentaria.

La organización no gubernamental Save the Children ha advertido en su último informe de que si no se toman medidas contra la crisis alimentaria y la desnutrición, 450 millones de niños y niñas en todo el mundo sufrirán retrasos en su desarrollo físico y mental durante los próximos 15 años.

Según la ONG, cada hora mueren 300 niños y niñas por desnutrición en el mundo -2,6 millones al año de un total de 7,6 millones- lo que significa la tercera parte de las muertes infantiles.

Quienes sobreviven, padecen daños devastadores e irreversibles. Al menos 170 millones de niños y niñas en todo el mundo padecen un retraso en su crecimiento, bajo rendimiento escolar y su estatura es menor que la media, ha precisado la organización.

La organización ha denunciado que los avances en la reducción de la desnutrición han sido muy lentos durante los últimos 20 años y que el cambio climático, la inestabilidad del precio de los alimentos, la inseguridad económica y los cambios demográficos los están relentizando más.

"Estamos en un año clave para lograr que todos los niños y niñas reciban la nutrición que necesitan y poner fin a la crisis de desnutrición a nivel global. Si esperamos al año que viene ya será tarde si queremos cumplir con el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio", ha dicho la responsable de programas internacionales de Save the Children, Lucía Losoviz.

Reclaman medidas para combatir la desnutrición



La ONG ha propuesto usar los suplementos nutricionales junto con el impulso de hábitos saludables como el lavado de manos y la lactancia materna para prevenir la muerte de casi dos millones de niños y niñas menores de cinco años.

Save the Children también ha pedido a los líderes mundiales y los países en desarrollo que tomen medidas simples para combatir la desnutrición. A los líderes políticos del G-8 y G-20,les ha pedido que aprovechen sus reuniones para construir planes de acción para atajarla.