Sociedad

A partir de las 17.00

El funeral de Whitney Houston, en directo en eitb.com

Redacción

18/02/2012

El funeral se celebrará en privado, en la iglesia de Newark con capacidad para 1.500 personas, aunque se espera que asistan miles de seguidores. Síguelo en directo en eitb.com a partir de las 17:00.

El actor estadounidense Kevin Costner será una de las celebridades que han sido invitadas a participar en el acto religioso que tendrá lugar en la iglesia baptista New Hope donde la cantante debutó siendo una niña.



Costner fue el actor que acompañó a Whitney Houston en su debut cinematográfico en 1992 en la aclamada cinta "The Bodyguard" ("El guardaespaldas"), de cuya banda sonora se vendieron más 23 millones de copias en todo el mundo y cuyo single, "I will always love you", se convirtió en el más vendido en todos los tiempos.



El actor pronunciará unas palabras durante el funeral al que sólo se podrá asistir con invitación pero que será retransmitido en directo a través de internet, y se podrá seguir por streaming en eitb.com. Contará también con la actuación de conocidas estrellas como la reina del soul Aretha Franklin o Stevie Wonder, entre otros.



Entre las caras conocidas que han sido invitadas al servicio religioso de este sábado se encuentran el rapero Jay-Z y Beyoncé, el británico Elton John, la reina de la televisión estadounidense Oprah Winfrey y el legendario Bill Cosby, según reveló el periódico local Star-Ledger.

También asisirá finalmente el exmarido de Whitney Houston, el rapero Bobby Brown de 43 años, que estuvo casado con Houston entre 1992 y 2007 y, según varios medios estadounidenses, es visto por la familia de la cantante como el culpable de que se iniciara en el mundo de las drogas y el consiguiente deterioro de su vida personal y profesional.

Houston murió el pasado 11 de febrero en Los Ángeles a consecuencia de haber ingerido una combinación letal de calmantes y otros fármacos mezclados con alcohol, que han llevado a la policía a investigar a los médicos que se las recetaron y a las farmacias donde las adquirió.



La policía de Newark ha levantado un perímetro de seguridad de seis manzanas en torno a la iglesia, y ha pedido a los fans que lo sigan por televisión, desde casa, en vez de acercarse a dar su último adiós a Houston, que será enterrada en el cementerio Fairvierw de Westfield (Nueva Jersey),en el mismo donde está su padre, John Russell.