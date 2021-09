Desmentimos varios bulos sobre el volcán de La Palma

Han pasado ya varios días desde que entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, tras ocho días de enjambre sísmico. Desde entonces, no son pocos los mensajes alarmistas que se han difundido por las redes, de los cuales muchos son bulos y desinformaciones. Algunos de ellos también han sido utilizados por los negacionistas del volcán para alimentar sus teorías, aunque no pocos mensajes podrían tildarse de humorísticos por sus locas afirmaciones.

Estos son algunos ejemplos que hemos podido encontrar.

Nada más entrar en internet, uno de los bulos más delirantes que podemos encontrar es el que, supuestamente, la meteoróloga Isabel Zubiaurre le pregunta a un experto "cómo se apaga un volcán". El vídeo en cuestión está cortado en el momento en el que explica que se refiere a cómo se apagarían los incendios que se producirían por consecuencia de la lava.

En ese sentido, han circulado otros montajes en los que, dependiendo de la manipulación, una determinada persona se pregunta "por qué nadie ha experimentó colocar cemento en la boca de los volcanes considerados activos" para que cuando entren en erupción "la lava se bloquee". Este mensaje es real, pero se publicó en Facebook en 2017, tal y como ha descubierto Maldita.es.

Otra falsa información es la relativa a la calidad del agua de las zonas aledañas al volcán. Varios usuarios han difundido mensajes en los que afirmaban que no se podía beber el agua del grifo; sin embargo, el Cabildo de la Palma ha salido al paso desmintiendo tal información y asegurando que sus técnicos monitorizan frecuentemente la salubridad del agua.

Evitemos la #desinformación ¿ Está circulando por redes que no se puede beber agua en las zonas aledañas al volcán. ¿ Los técnicos del Cabildo monitorizan frecuentemente la salubridad del agua y esta se puede beber sin ningún tipo de riesgo. #VigilanciaLaPalma pic.twitter.com/5KEgdIRW4I

En las últimas horas, además, se están viralizando los comentarios del estilo “eso pasa por construir en la ladera de un volcán”, en alusión a los edificios destruidos por las coladas de lava. Muchos usuarios han salido al paso defendiendo a los palmeros y palmeras y recordando que ese volcán es nuevo y que todas las islas del archipiélago canario son de origen volcánico, por lo que en cualquier lugar de la isla se corre este peligro.

Me da mucha pena la gente que ha perdido todo por lo del volcán, pero eso pasa por construir en la ladera de un volcán…

Algunos perfiles fake, y otros no tanto, han compartido imágenes de volcanes que no se corresponden con el de La Palma, como este del perfil falso de la presidenta de Madrid.

Espectaculares las imágenes que me envían del volcán de La Palma. pic.twitter.com/KXKLW5pUTC

Conspiranóicos

Además de los bulos y las falsas informaciones, algunas personas usuarias de las redes sociales han aprovechado la ocasión para verter sus opiniones, muchas de ellas negando que el volcán exista poniendo sobre la mesa locas teorías.

Tragarse conspiraciones tiene como consecuencia que otras te vayan pareciendo más y más verosímiles. Al fin y al cabo, si han podido fabricar vacunas con grafeno para controlarnos vía 5G... ¿Por qué no deberían existir la tecnología para provocar un volcán falso? Suma y sigue. https://t.co/D1KzoZwW7w

Lo del volcán de La Palma es totalmente falso. En resumen, la tierra al ser plana no posee ese centro de lava que dicen que existe, por lo tanto los volcanes no existen. Abrid libros que os hace falta. ¿

En todas las erupciones que he visto,la lava va a toda hostia. Lo que demuestra que este volcán es falso.

Humor sin límites

Redes sociales como Twitter no tienen límite, al igual que la imaginación de sus usuarios. De ese modo, podemos encontrar comentarios de lo más disparatados, muchos de ellos para dejar en evidencia los mensajes conspiranóicos que niegan la existencia del volcán.

—Que yo no seré vulcanólogo, pero me informo bien y he visto 7 veces Volcano y 12 veces Dante's Peak, y te aseguro que ese volcán es falso. ¿Has visto a Tommy Lee Jones o a Pierce Brosnan? ¿No? ¡PUES ESO! ¡INFÓRMATE!

—Le va a estallar la vena del cuello, señor.