Sociedad

Movilizaciones de estudiantes

Miles de jóvenes protestan, libro en mano, en Valencia

Redacción

21/02/2012

Las protestas este martes han terminado sin incidentes, tras los disturbios de este lunes, que se saldaron con 25 detenidos.

La ciudad de Valencia ha vivido este martes una nueva y multitudinaria jornada de protestas estudiantiles contra los recortes en educación y la actuación policial, aunque sin incidentes, con libros como únicas "armas" y donde la polémica en torno a la intervención de la Policía ha llegado hasta el Congreso.

Durante todo el día se han sucedido las reacciones -políticas, policiales, estudiantiles o sindicales- a los graves sucesos de este lunes en el centro de Valencia entre los antidisturbios y los manifestantes, la mayoría estudiantes.

Las concentraciones de solidaridad con los estudiantes valencianos se han multiplicado por toda España, con especial incidencia en Valencia, Madrid y Alicante.



En cuanto a las protestas, la de hoy ha sido la más multitudinaria: desde el IES Lluís Vives, una marea humana con libros al viento como "armas" frente a la Policía ha recorrido todo el centro de Valencia, desde la plaza del Ayuntamiento hasta el corazón financiero de la ciudad, pasando por la Delegación del Gobierno, la Jefatura Superior de Policía y la sede del PPCV.



Entre las proclamas más escuchadas de los participantes, se ha podido oír la petición de la dimisión de la delegada delGobierno, Paula Sánchez de León, por la actuación policial y para pedirla libertad de los estudiantes detenidos con las frases 'Detingutsllibertat, delegada dimissió' (Estudiantes detenidos libertad, delegadadimisión). Además, los participantes han coreado lemas como: 'Menos policía y máseducación'; ¬Que valents detenen als xiquets' (Qué valientes, detienen alos niños') y 'estas son nuestras armas', que han gritado mientrasalzaban sus libros en la mano.

La jornada ha terminado sin cargas policiales y con la puesta en libertad de los últimos doce detenidos. Tras tomarles declración, el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha dejado en libertad con cargos a las 12 personas detenidas y haordenado comparecencias periódicas en la causa que ha abierto porresistencia, desórdenes, lesiones y atentado a la autoridad.



Se suceden las reacciones



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido "serenidad y responsabilidad" a "todos" en las protestas, y ha instado a actuar "con mesura y sentido común" para no dañar la imagen de España en el exterior.



El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones por las cargas policiales, ha asegurado que la Policía está "para controlar los excesos" y no para excederse "en el control".



El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha criticado al ministro del Interior, a la delegada del Gobierno en la Comunitat y al jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana por su actitud frente a los altercados con estudiantes.



La delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ha ordenado abrir expediente informativo para determinar si hubo "exceso policial" y "extralimitación" contra las protestas estudiantiles, pero ha transmite a los estudiantes que no dimitirá y que los detenidos mantendrán los cargos imputado.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha considerado que el asunto de los ajustes en educación de la Comunitat no se resuelve con manifestaciones sino con diálogo, y ha pedido "a todos" calma y responsabilidad.



Sindicatos, asociaciones estudiantiles y partidos políticos han convocado una manifestación este miércoles por la tarde en Valencia para pedir la dimisión de Sánchez de León y reafirmar su protesta contra los recortes en Educación.