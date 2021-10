Nobel de Medicina para David Julius y Ardem Patapoutian por los receptores de temperatura y tacto

El Instituto Karolinska de Estocolmo ha distinguido con el Premio Nobel de Medicina 2021 a David Julius y Ardem Patapoutian por sus descubrimientos sobre los receptores de la temperatura y el tacto. Ambos científicos estadounidenses comparten por lo tanto el galardón de este año.

Según han manifestado los propios responsables de este hallazgo, han logrado explicar cómo el calor, el frío y el tacto pueden desencadenar respuestas en el sistema nervioso.

David Julius utilizó capsaicina, un compuesto picante de los pimientos chile, para identificar un sensor de la piel que responden al calor. Ardem Patapoutian, por su parte, empleó unas células sensibles a la presión para descubrir una nueva clase de sensores que responden a los estímulos mecánicos en la piel y en los órganos internos.

El Nobel de Medicina es el primero de la ronda de estos prestigiosos premios, a los que seguirán los anuncios en días sucesivos de los de Física, Química, Literatura, de la Paz y finalmente el de Economía, el próximo lunes.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7